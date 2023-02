Taranował furgonetką ludzi na Manhattanie. Grozi mu "niezwykle rzadka" kara śmierci

Zamachowiec z Manhattanu

Pod koniec stycznia ława przysięgłych uznała Sajpowa za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów, choć on sam nie przyznawał się do winy. Teraz od ostatnich przesłuchań zależeć będzie zasądzona wobec zamachowca kara: dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie lub wyrok śmierci. Jak zauważa ABC News, kara śmierci została zniesiona w stanie Nowy Jork, jednak proces Sajpowa toczy się przed sądem federalnym, co oznacza, że zasądzenie jej wobec 35-latka jest możliwe. Aby do tego doszło, ława przysięgłych musi jednogłośnie opowiedzieć się za karą śmierci wobec mężczyzny. W przeciwnym wypadku zostanie on skazany na dożywocie.