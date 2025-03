Samoloty Southwest na nagraniach archiwalnych z 2022 i 2021 roku Źródło: Archiwum Reuters

Załoga samolotu Southwest Airlines miała pomylić drogę kołowania z pasem startowym, wskutek czego wstrzymano odlot maszyny. Media informują o serii incydentów w lotnictwie w USA.

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła, że do incydentu doszło w czwartek na lotnisku w Orlando, około 9:30 czasu lokalnego. Załoga samolotu Southwest Airlines, który miał lecieć do Albany w Nowym Jorku, miała rozpocząć start na drodze kołowania - używanej do przemieszczania się samolotów między terminalem a pasem startowym, zamiast na samym pasie, który biegnie do niej równolegle. Jak pisze NBC News, maszynia "niemal wystartowała". Kontrolerzy lotu, widząc, co się dzieje, natychmiast wycofali zezwolenie na potencjalnie niebezpieczny start.

Cytowany przez NBC News przewoźnik przekazał, że załoga "pomyliła nawierzchnię z pobliskim pasem startowym". Dodała, że Boeing BA.N 737-800 bezpiecznie zatrzymał się na drodze kołowania i wrócił na miejsce postoju. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a pasażerowie zostali przekierowani do innych samolotów.

Incydenty lotnicze w USA

Jak pisze Reuters, to "najnowszy z serii incydentów budzących obawy o bezpieczeństwo lotnictwa w USA". FAA zakończyła przed kilkoma miesiącami kontrolę bezpieczeństwa w Southwest po serii incydentów, w tym lipcowym locie na bardzo niskiej wysokości nad zatoką Tampa na Florydzie oraz kwietniowym, kiedy samolot znalazł się około 120 metrów nad oceanem u wybrzeży Hawajów. Do incydentów dochodziło też z udziałem innych przewoźników, a według Reutersa w ostatnich dwóch latach niepokojące zdarzenia uwypukliły problem przeciążenia kontrolerów ruchu lotniczego i braków kadrowych. W najpoważniejszym z ostatnich zdarzeń, w styczniu, samolot American Airlines zderzył się ze śmigłowcem wojskowym w Waszyngtonie, w wyniku czego zginęło łącznie 67 osób.

