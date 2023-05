Zakonnice skarżą biskupa w Teksasie. Chodzi m.in. o wstrzymanie wizyt księży w klasztorze

Zakonnice z klasztoru w Teksasie wytoczyły proces cywilny biskupowi miejscowej diecezji. Domagają się miliona dolarów odszkodowania, informują media. Biskup wysłał list do zakonnic, w którym zarzuca im "podżeganie do nienawiści i animozji".

Zakonnice wytoczyły biskupowi proces cywilny, w ramach którego domagają się od biskupa i diecezji miliona dolarów odszkodowania. Oskarżają go m.in. o naruszenie prywatności i konfiskatę klasztornego komputera i telefonu, a także o wydanie zakazu odprawiania codziennych mszy, co "wywołało traumę i cierpienie psychiczne" członkiń zgromadzenia. Dodatkowo twierdzą, że "podlegają bezpośrednio Watykanowi , a nie miejscowej diecezji", a przełożona domaga się niezależnego prawnika w procesie kościelnym.

Zakonnice skarżą biskupa. Chcą milionowego odszkodowania

W ciągu miesiąca spór na linii biskup-zakonnice został nagłośniony przez lokalne i zagraniczne media. W poniedziałek CBS News poinformowało o liście, który Olson wysłał do zakonnic. Stwierdza w nim, że złożony przeciwko niemu pozew stanowi "podżeganie do nienawiści i animozji" wobec niego, poza tym obwinia karmelitanki o "zwrócenie uwagi międzynarodowych mediów" oraz utrudnianie prowadzenia śledztwa w sprawie przełożonej klasztoru. "Normalne codzienne zajęcia w klasztorze nie odbywają się od zeszłego miesiąca i nie zostaną wznowione, dopóki zakonnice nie przestaną zachowywać się w taki sposób i nie okażą miłości i posłuszeństwa Kościołowi Świętemu i jego świętym pasterzom" - przekazał biskup w liście.

Według przedstawicieli diecezji przełożona przyznała się do "wykroczenia". Reprezentujący ją prawnik twierdzi jednak, że zrobiła to "pod wpływem silnych leków" i "nie pamięta, do czego się przyznała" - przekazała Catholic News Agency (Katolicka Agencja Informacyjna). Teraz zdecydowanie zaprzecza zarzutom, co wynika z oświadczenia cytowanego przez CNA. W tym samym komunikacie podkreślił, że w ramach postępowania kanonicznego zakonnica nie skorzysta z usług prawnika wyznaczonego przez biskupa, który "nie jest niezależny ani nie reprezentuje jej praw kanonicznych ani prawa naturalnego".