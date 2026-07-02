Świat Zakonnica zatrzymana w USA w drodze do kościoła Oprac. Maciej Wacławik |

Protesty w USA przeciwko ICE Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Our Lady of Sorrows Church

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Katolicka diecezja Brownsville przekazała, że siostra Leticia Ugboaja została zatrzymana przez agentów amerykańskiej służby imigracyjnej (ICE), kiedy szła w niedzielę na mszę do kościoła w teksańskim mieście McAllen. Wpis poświęcony zakonnicy zamieścił między innymi Kościół Matki Bożej Bolesnej w McAllen, w którym siostra Ugboaja pracuje jako wolontariuszka. "Modlimy się o jej bezpieczeństwo, spokój i siłę w tym trudnym czasie i mamy nadzieję na szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie, które pozwoli na jej rychłe uwolnienie" - podano w niedzielę.

Siostra Ugboaja, obywatelka Nigerii, od 10 lat jest dyplomowaną pielęgniarką w Teksasie. Przez dekadę pracowała jako certyfikowana asystentka pielęgniarska w ośrodku zdrowia w teksańskim mieście Edinburg. Należy do zgromadzenia Córek Maryi Matki Miłosierdzia.

Sprawa wywołała powszechne oburzenie. Republikańska kongresmenka Monica De La Cruz napisała na Facebooku: "Jak wielokrotnie powtarzałam, nasze organy ścigania powinny być nastawione na brutalnych przestępców. Katolicka zakonnica w drodze do kościoła nie stanowi zagrożenia dla naszej społeczności". Demokratyczny kongresmen Henry Cuellar stwierdził zaś w poście na X, że zatrzymanie zakonnicy "wzbudza poważne obawy, dotyczące sposobu wykorzystania zasobów organów ścigania".

Siostra Ugboaja została zwolniona po kilku godzinach. "Po moim wstawiennictwie u wysokich rangą urzędników siostra Letty Ugboaja zostanie zwolniona" - informowała wcześniej na Facebooku Monica De La Cruz.

Biskup katolicki Daniel E. Flores potępił zatrzymanie zakonnicy. "Pozostaje wiele pytań dotyczących okoliczności zatrzymania siostry Letty" - oświadczył. "Na razie jasne jest, że zasady egzekwowania prawa [...], które umożliwiają zatrzymanie i skucie kajdankami zakonnicy - czy kogokolwiek innego - podczas spokojnego spaceru do kościoła w niedzielny poranek są niezwykle niepokojące i wymagają zmian" - dodał.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA nie odpowiedział na pytania mediów o to zdarzenie. Zatrzymanie idącej na mszę zakonnicy przez ICE rodzi coraz więcej wątpliwości - zauważyła w czwartek amerykańska telewizja ABC, cytując oświadczenie biskupa. Portal USA Today pisze w czwartek o "ogólnokrajowym oburzeniu" po zatrzymaniu siostry Ugboai.

ICE działa bez rozgłosu?

Dziennik "New York Times" poinformował, że w ostatnim czasie liczba zatrzymań migrantów niemal się podwoiła, ponadto rośnie tempo deportacji. Według "NYT", który w środowym wydaniu powołał się na wewnętrzne dokumenty ICE i rozmowy z urzędnikami federalnymi, obecna kampania zatrzymań i deportacji prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles.