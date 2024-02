"Zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego" USA. Jeden republikanin alarmuje, drugi uspokaja. CNN: chodzi o Rosję

Przewodniczący komisji wywiadu Izby Reprezentantów w amerykańskim Kongresie - republikanin Mike Turner - przekazał wszystkim członkom Kongresu informację o "zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego" USA. Według źródeł Reutersa i CNN, "zagrożenie jest związane z Rosją", a jego materia "bardzo delikatna". Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział dziennikarzom, że niczego nie może ujawnić, i że oświadczenie republikanina go dziwi, bo na czwartek w tej sprawie urzędnicy mają umówione spotkanie. Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson - również republikanin - powiedział, że nie ma powodu do wzniecania publicznie niepokoju.