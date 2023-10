Zaginiony rybak odnaleziony na tratwie po dwóch tygodniach. "Uściskał mnie mocno"

Zaginiony od dwóch tygodni rybak został odnaleziony na tratwie ratunkowej dryfującej na wodach Pacyfiku około 110 kilometrów od zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Mężczyznę uratowali Kanadyjczycy. - Wciągnęliśmy go na pokład. Uściskał mnie mocno. To było bardzo poruszające - relacjonował jeden z nich.

- Widziałem w oddali coś, co wyglądało jak tratwa ratunkowa, wbiegłem do środka, wziąłem lornetkę, a on wystrzelił flarę - mówił w rozmowie ze stacją Ryan Planes. - Wciągnęliśmy go na pokład. Uściskał mnie mocno. To było bardzo poruszające - dodał John.