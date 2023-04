Zaginiony 2-latek z Florydy odnaleziony martwy w paszczy aligatora

Policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu dwuletniego Taylena po tym, jak jego 20-letnia matka, Pashun Jeffery została znaleziona martwa 30 marca w swoim mieszkaniu w St. Petersburg na Florydzie - przekazała miejscowa policja w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych 1 kwietnia. Funkcjonariusze przystąpili wówczas do szeroko zakrojonych poszukiwań chłopca.

Po całym dniu przeszukiwania okolicy, wieczorem funkcjonariusze zostali zaalarmowani o aligatorze widzianym "z czymś w paszczy" w Dell Homes Park nad jeziorem Maggiore. To kilka kilometrów od mieszkania, w którym znaleziono ciało Jeffery. Jak podają służby drapieżnik został zabity. Sekcja zwłok ciała dziecka znalezionego w pysku aligatora wykazała, że to poszukiwany Taylen. Według policji miejscowy koroner ustalił już przyczynę śmierci dwuletniego chłopca, jednak służby jak dotąd nie poinformowały o niej publicznie. Nie przekazały też, czy aligator przyczynił się do śmierci dwulatka.