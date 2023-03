Zaginiona przed 32 laty znalazła się trzy tysiące km od domu. "Przez te wszystkie lata sądziliśmy, że nie żyje"

Do przełomu doszło w ub. roku, kiedy to funkcjonariusze otrzymali pierwsze informacje na temat obecnego przebywania kobiety. Po przeprowadzeniu testów DNA potwierdzono, że 83-latka żyje i przebywa w portorykańskim domu opieki. - Przez te wszystkie lata sądziliśmy, że nie żyje - mówiła podczas konferencji prasowej w ostatni czwartek siostra zaginionej, Gloria Smith. Jak przekazała, zupełnie nie spodziewali się takiej informacji. - Była dla nas dużym szokiem. Cieszymy się i mamy nadzieję, że będziemy mogli polecieć ją zobaczyć - dodała.

Po 32 latach odnaleziono zaginioną Patricię Koptę

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Centrum Reagowania Kryzysowego Pensylwanii, Bob Kopta zgłosił zaginięcie żony dopiero po upływie ponad pięciu miesięcy, tłumacząc, że "znikanie na krótkie okresy nie było dla niej niczym niezwykłym". - Pewnej nocy wróciłem do domu, a jej nie było i nikt nie wiedział, gdzie jest - powiedział w czwartek mężczyzna, cytowany przez CNN. "Patricia była uliczną kaznodziejką, rozpoznawalną na ulicach Pittsburgha. Podchodziła do nieznajomych, mówiąc im, że ma wizje, a świat zbliża się do swego końca. W przeszłości została już pobita i okradziona na ulicy" - zaznaczono w ulotce, informującej o jej zaginięciu.