Zaginiona 13-latka odnaleziona 1,7 tys. km od domu. Policja apeluje, by rodzice uważali, co ich dzieci robią w internecie

Po 10 dniach od zaginięcia nastolatka została odnaleziona w budynku gospodarczym oddalonym o blisko 1,7 tys. kilometrów od swojego domu - przekazało biuro szeryfa hrabstwa Davidson. W związku ze sprawą zatrzymano mężczyznę podejrzanego o uprowadzenie dziewczyny. Policja apeluje do rodziców, by uważali na aktywność dzieci w internecie.

Nastolatka odnaleziona w budynku gospodarczym

To właśnie funkcjonariusze z hrabstwa Davidson w piątek 10 marca, czyli dziesięć dni po ogłoszeniu zaginięcia, odnaleźli 13-latkę zamkniętą w budynku gospodarczym w Lexington w Karolinie Północnej, oddalonym od jej miejsca zamieszkania o ok. 1,7 tys. kilometrów. Jak wynika z komunikatu biura szeryfa, nastolatka - która "wydawała się nie mieć żadnych obrażeń" - została przewieziona do miejscowego szpitala w celu sprawdzenia jej stanu zdrowia. Następnie wróciła do bliskich.