Policja potwierdza, że znalezione ciało to zaginiona 4-letnia Athena

Ciało odnalezione w hrabstwie Grady w Oklahomie to zaginiona 4-letnia Athena Brownfield - potwierdzili w czwartek lokalni śledczy. Zaginięcie dziewczynki zgłoszone zostało 10 stycznia, gdy kurier napotkał krążącą samotnie po okolicy jej o rok starszą siostrę. Zarzut morderstwa usłyszał jeden z ich opiekunów, który miał pobić 4-latkę na śmierć w Boże Narodzenie.

Zwłoki dziecka zostały znalezione 17 stycznia na obrzeżach miejscowości Rush Springs, ok. 15 kilometrów od Cyril, w którym na co dzień mieszkała Athena Brownfield. Miejscowe biuro szeryfa informowało wówczas o znalezieniu ciała i o tym, że poszukiwania 4-latki zostały zakończone. Oficjalne potwierdzenie tożsamości nie było jednak możliwe, bo do identyfikacji zwłok konieczne było przeprowadzenie badań.