Ludzkie szczątki w wyłowionym aucie. Mogą należeć do zaginionego przed 45 laty studenta

Kyle Wade Clinkscales, 22-letni student Uniwersytetu w Auburn w Alabamie, w styczniu 1976 roku wracał na uczelnię po pobycie w rodzinnym mieście LaGrange w stanie Georgia. Miał do przebycia niecałe 60 kilometrów, jednak nigdy nie dotarł na miejsce. Po 45 latach od zaginięcia, amerykańscy śledczy wyłowili z rzeki należący do mężczyzny samochód, wewnątrz którego znajdowały się ludzkie szczątki.

We wtorek na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że w rzece w okolicach Cusseta w Alabamie dostrzegł coś, co wydaje się być fragmentem auta. Na miejscu pojawiły się służby, które wyciągnęły na powierzchnię forda pinto z 1974 roku. Jak ustalili śledczy, auto należało do zaginionego przed 45 laty Kyle'a Wade'a Clinkscalesa. 22-latek zaginął 27 stycznia 1976 roku, gdy wracał z rodzinnego LaGrange w stanie Georgia do Auburn w Alabamie, gdzie studiował. Auto znaleziono przy drodze międzystanowej 85, która łączy obydwa miasta.