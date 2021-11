Zginął w wypadku, miał przy sobie medalik i papierosy. Zagadka "nieznanego chłopca" rozwiązana

Historię "nieznanego chłopca" opisał "The New York Times". "Niebieskooki autostopowicz utonął, gdy samochód, w którym jechał, przebił barierę mostu i wpadł do rzeki Cahaba w hrabstwie Bibb w stanie Alabama. Do wypadku doszło 27 marca 1961 roku" - czytamy w dzienniku, który powołuje się na raport FBI.