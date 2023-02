Zagadka "kobiety z lodówki" wyjaśniona. Dzięki badaniu DNA ustalono tożsamość zabitej kobiety

- W ciągu 27 lat funkcjonariusze, który obecnie są już na emeryturze , a następnie także nasz zespół zajmujący się rozwiązywaniem "cold cases", pracowali by ustalić tożsamość ofiary. I to, kto jest sprawcą morderstwa - przekazał podczas zorganizowanej w czwartek 23 lutego konferencji Pat Withrow, szeryf kalifornijskiego hrabstwa San Joaquin.

Kalifornia. "Kobieta z lodówki" zidentyfikowana

Ciało, po 27 latach zidentyfikowane jako należące do Dezy, w marcu 1995 roku zostało odnalezione w lodówce porzuconej w kanale irygacyjnym w miejscowości Stockton w Kalifornii. Natknęła się na nie osoba szukająca puszek i butelek. Jak pisze "Newsweek", zwłoki znajdowały się w stanie rozkładu. Policja ustaliła wówczas, że w lodówce leżały mniej więcej od pół roku. Nie znaleziono przy nich niczego, co mogłoby doprowadzić do ustalenia tożsamości ofiary. W rejestrze osób zaginionych nie figurowało żadne pasujące do sprawy zgłoszenie. Śledztwo utknęło w martwym punkcie.