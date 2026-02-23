Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Zadziwiające". Kuzyn 21-latka zastrzelonego na terenie Mar-a-Lago zabrał głos

Wieża obserwacyjna Secret Service na terenie Mar-a-Lago
Uzbrojony mężczyzna zabity przy Mar-a-Lago. Relacja Jana Pachlowskiego
Źródło: TVN24
Kuzyn Austina Tuckera Martina, który został śmiertelnie postrzelony po wejściu z bronią na teren posiadłości Donalda Trumpa, powiedział agencji AP, że nie może uwierzyć w to, co się stało. Rodzinę opisał jako zagorzałych zwolenników prezydenta USA.

- Wszyscy jesteśmy wielkimi zwolennikami Trumpa. Wszyscy! - powiedział kuzyn Austina Tuckera Martina, 19-letni Braeden Fields, w rozmowie z agencją AP. Jak dodał, jego 21-letni krewny był "bardzo cichy, nigdy nic nie mówił". - To dobry chłopak. Nie wierzę, że mógłby zrobić coś takiego. To zadziwiające - stwierdził Fields.

19-latek powiedział, że jego kuzyn pracował na pobliskim polu golfowym i część każdej wypłaty przeznaczał na cele charytatywne. - Nie skrzywdziłby nawet mrówki. On nawet nie wiedział, jak używać broni - ocenił Fields.

Wieża obserwacyjna Secret Service na terenie Mar-a-Lago
Wieża obserwacyjna Secret Service na terenie Mar-a-Lago
Źródło: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

21-latek śmiertelnie postrzelony

Amerykanin wszedł na teren objęty ochroną, otaczający posiadłość Donalda Trumpa, około godziny 1.30 w nocy z soboty na niedzielę. Został śmiertelnie postrzelony przez agentów i zastępcę szeryfa hrabstwa Palm Beach. Prezydent i pierwsza dama przebywali wówczas w Waszyngtonie.

Według służb mężczyzna miał przy sobie strzelbę i kanister z paliwem. Szeryf hrabstwa Palm Beach Ric Bradshaw przekazał w niedzielę, że dwóch agentów Secret Service i zastępca szeryfa kazali intruzowi rzucić oba przedmioty na ziemię. W reakcji miał on odstawić kanister, unieść strzelbę i przyjąć postawę strzelecką. Trzech funkcjonariuszy otworzyło do niego ogień, zabijając go na miejscu. Nikt inny nie odniósł obrażeń.

Źródła zbliżone do śledztwa podały, że zastrzelony na terenie Mar-a-Lago mężczyzna to 21-letni Austin Tucker Martin z Karoliny Północnej. W czasie zdarzenia był poszukiwany, ponieważ kilka dni wcześniej zgłoszono jego zaginięcie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przed Kapitolem aresztowano uzbrojonego 18-latka
Ze strzelbą w dłoniach biegł w stronę Kapitolu. Nastolatek aresztowany
pies
"Nie możemy uwierzyć, że musimy to powiedzieć"
Colin Gray w sądzie
Podarował synowi broń na urodziny. Po szkolnej masakrze stanął przed sądem

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: The Independent, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Udostępnij:
Tagi:
FlorydaUSADonald Trump
Czytaj także:
Pod trzema osobami załamał się lód
Pod 11-latką i wędkarzem załamał się lód, ruszyli z pomocą
Olsztyn
Strażacy przepompowują wodę w Otominie (woj. pomorskie)
Zalane piwnice, podwórka, drogi. Setki mieszkańców bez ogrzewania
METEO
Rośnie liczba samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Komentarze ekspertów
Depresja, hejt, przemoc. Dlaczego dzieci wciąż nie mają wystarczającej pomocy?
Piotr Wójcik
Kamila Sellier została trafiona płozą łyżwy w twarz w ćwierćfinale olimpijskiego biegu na 1500 metrów
Polka opuściła szpital po koszmarnym wypadku. Wraca do kraju z rodzicami
EUROSPORT
imageTitle
Świątek powiększyła przewagę nad Rybakiną. Nie musiała wychodzić na kort
Najnowsze
imageTitle
Zwycięstwo New York Knicks. Skromny wkład Sochana
EUROSPORT
Z lotniska trafił prosto do więzienia
Wrócili do Polski i trafili do więzienia
Katowice
Nożownik (zdjęcie ilustracyjne)
"Dobiegła do furtki, dogonił ją i zadał kilkanaście ciosów nożem"
Wrocław
imageTitle
Igrzyska od A do Ż. Olimpijski alfabet po Mediolan - Cortina 2026
EUROSPORT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Obniżka podwyżki. Decyzje Miszalskiego w cieniu referendum
Kraków
wypadek 5
Zginął policjant, kierowca nie stanie przed sądem. Prokuratura: to było zabójstwo
Trójmiasto
Japonia winda
Ponad tysiąc turystów utknęło na wysokości 350 metrów
Świat
Siedziba Prokuratury Krajowej
Polskie wątki w sprawie Epsteina. Powołano zespół śledczy numer pięć
Patryk Michalski
Przestawili auto kolegi dla żartu. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty
Miał być żart, są zarzuty
Lubuskie
shutterstock_1989384944
Linia lotnicza zawiesi usługi. Możliwe utrudnienia
BIZNES
imageTitle
Chaos w Meksyku, odwołano mecze. Niepokojące informacje dla reprezentacji Polski
EUROSPORT
Baner z napisem "Zwycięstwo będzie nasze" na budynku ambasady Rosji w Seulu
Skandaliczny baner na budynku ambasady Rosji. MSZ reaguje
Świat
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie w parku Moczydło
Dzieci bawiły się na zamarzniętym stawie. Wrzucały lód do przerębla
WARSZAWA
imageTitle
Kolekcjoner złota, upadły gigant i zdrada wyznana przed kamerą. Tak zapamiętamy igrzyska
EUROSPORT
Nemesio Oseguera-Cervantes
Z sadyzmu robił widowisko. Kim był El Mencho?
Świat
Dziecko przed komputerem
Rekordowa kara dla porno firmy
BIZNES
imageTitle
Kadra skoczków na loty. Tomasiak ma ważniejsze sprawy
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty powitany w Kijowie przez Rusłana Stefanczuka
"Wejdziecie do Unii Europejskiej". Marszałek Sejmu podpisał deklarację
Świat
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
BIZNES
Nawrocki
Projekt prezydenta. "To już nie ma nic wspólnego z demokracją"
Polska
Wjechał w hotel i uciekał ptrzed policją
Wjechał autem do hotelu
Wrocław
Protest na Kazimierzu
Inwestor wyrzuca mieszkańców i zaczyna prace. "Nie ma nawet wniosku o pozwolenie na budowę"
Kraków
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
BIZNES
starość, starszy człowiek, dłonie
Babcia mówi, że mogłaby już umrzeć? Powinna nam się zapalić lampka
Zuzanna Kuffel
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica