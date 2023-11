Zadławiła się w samochodzie na autostradzie, inny kierowca ruszył z pomocą. Nagranie

Na nagraniu widać interwencję pracującego na placu budowy kierowcy betoniarki, Jeffa Hanusa, który wybiega z pojazdu w stronę kobiety wskazującej, że się zadławiła i natychmiastowo wykonuje tzw. rękoczyn Heimlicha, czy inaczej chwyt Heimlicha, stosowany przy zadławieniach. Polega on na wywarciu nacisku na przeponę, by sprężone powietrze wypchnęło obiekt, który utknął w tchawicy. - Instynkt wziął górę. Staram się kierować w życiu zarówno sercem, jak i intuicją i to okazało się najważniejsze - powiedział cytowany przez portal ABC 7 Chicago Hanus, opisując swoją interwencję.

Zadławiła się na autostradzie. Pomógł kierowca ciężarówki

Jak dodał, kobieta zatrzymała swój samochód przed betoniarką, by prosić o pomoc. Gdy z tchawicy kobiety udało się wydobyć niezidentyfikowany obiekt, wróciła do pojazdu, w którym na tylnym siedzeniu czekała na nią dwójka dzieci. - Wtedy dotarło do mnie, że gdyby coś poszło nie tak, byłoby naprawdę źle - stwierdził kierowca betoniarki. Mężczyzna podkreślił, że zdarzenie przypomniało mu o śmierci jego przyjaciela, który zmarł w wyniku zadławienia kilka lat temu. To "uświadomiło mu, jak ważna jest nauka rękoczynu Heimlicha".