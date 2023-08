Otworzył ogień do włamywaczy przez drzwi mieszkania. "Nie wiedziałem, co zrobić, po prostu zacząłem strzelać"

Ethan Rodriguez z Dallas w Teksasie otworzył ogień do włamywaczy, którzy udając pracowników sprawdzających wentylację chcieli wejść do jego mieszkania. Kule przebiły drzwi i spłoszyły złodziei. Nikt nie został ranny, policja aresztowała już mężczyznę podejrzanego o udział w napadzie.

Zdarzenie, do którego doszło 19 sierpnia w dzielnicy Oak Cliff, zostało uchwycone na kamerze zamontowanej przy drzwiach Rodrigueza. Jak widać i słychać na udostępnionym przez Fox News nagraniu, młody mężczyzna - w bandanie na czole i okularach, z kwiatkiem wytatuowanym na szyi - pukał do drzwi, mówiąc, że jest "konserwatorem, który sprawdza wentylację". W pewnym momencie zadzwonił domofonem. - Powiedziałem mu, że nikogo nie ma w domu i żeby wrócił kiedy indziej - wyjaśnił w rozmowie ze stacją Ethan Rodriguez. Dodał, że rzekomy konserwator wzbudził jego podejrzenia ze względu na strój niepasujący do pracy, którą miał wykonywać, a także nietypową porę wizyty - sobotnie popołudnie.