Zamordowali nauczycielkę za złe oceny. Wyrok dla drugiego z nastolatków

Zabójstwo nauczycielki za złe oceny

Do zbrodni doszło w 2021 roku. W kwietniu tego roku nastolatkowie przyznali się do winy. Zeznali, że napadli na Graber podczas jednego z jej regularnych spacerów w lokalnym parku. Zaatakowali nauczycielkę przy pomocy kija baseballowego, co doprowadziło do jej śmierci. Inicjatorem morderstwa miał być Willard Miller, który w lipcu usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.