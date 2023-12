Mieli pokłócić się o pieniądze i kota. Policja znalazła 84-latka "z krwią na rękach, twarzy i ubraniu"

Barton Seltmann został zatrzymany we wtorek, po tym, jak policja znalazła jego żonę, 85-letnią Margaret Seltmann martwą w domu pary w Lower Pottsgrove Township w Pensylwanii - przekazali w środę we wspólnym oświadczeniu prokurator okręgowy hrabstwa Montgomery Kevin R. Steele i komendant policji Lower Pottsgrove Township Richard Bell. Jak ustalili śledczy, między kobietą i mężczyzną doszło do rękoczynów, gdy kłócili się o pieniądze i opiekę weterynaryjną nad kotem. Dowody znalezione na miejscu zdarzenia wskazują, że ofiara została wielokrotnie uderzona w głowę, gdy leżała na podłodze w kuchni.