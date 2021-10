Prawnik: wyniki sekcji zwłok Briana Laundriego niejednoznaczne

Steven Bertolino, prawnik rodziny Briana Laundriego, zwraca uwagę, że w sprawie partnera Gabby Petito nie ustalono żadnej przyczyny śmierci. "Szczątki wysłano do antropologa w celu przeprowadzenia dalszych badań" – przekazał.

Szczątki Briana Laudriego zostały wysłane do antropologa "w celu przeprowadzenia dalszych badań" po tym, jak "wyniki sekcji zwłok okazały się niejednoznaczne" - twierdzi prawnik rodziny mężczyzny, Steven Bertolino. - Nie ustalono sposobu ani przyczyny śmierci – poinformował w oświadczeniu dla NBC News.

Odnalezienie szczątek Briana Laundriego

Szczątki - opisane przez Departament Policji North Port jako "wyglądające jak szkielet" – zostały uznane 21 października jako należące do Briana Laundriego na podstawie dokumentacji stomatologicznej. Według amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI) szczątki znaleziono obok przedmiotów osobistych, takich jak plecach i notatnik należący do Laudriego.

Steven Bertolino podkreślił, że to rodzice mężczyzny pomogli doprowadzić funkcjonariuszy FBI i policjantów z North Port do Parku Myakkahatchee Creek. Odrzucił pogląd, że rodzina wiedziała wcześniej, że ich syn może zniknąć lub, że doszło do zawarcia umowy z prokuratorami, aby pomóc w poszukiwaniach.