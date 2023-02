Matka narzeczonego Gabby Petito miała oferować pomoc w ukryciu zwłok. Dowodem tajemniczy list

Tajemniczy list matki Laundriego

Jak podaje Fox News, odnowiony wniosek przedstawicieli rodziców Petito dotyczy konkretnie tego listu. Cytowany przez stację Pat Reilly, adwokat państwa Petito, uważa, że jego treść wskazuje, iż został on napisany po zabójstwie, czyli we wrześniu 2021 roku. Z kolei Matt Luka, prawnik reprezentujący rodzinę Laundrie, w środowej rozmowie ze stacją zapowiedział, że jeśli otrzyma nakaz udostępnienia listu, od razu zgłosi sprzeciw. Jak dodał, sąd prawdopodobnie zarządzi osobną rozprawę w tej sprawie.

List, który już wcześniej był w rękach śledczych, ponownie znalazł się w posiadaniu rodziców Laundriego po tym, jak w czerwcu 2022 roku funkcjonariusze FBI przekazali go Steve'owi Bertolino, wieloletniemu prawnikowi tej rodziny. Adwokat otrzymał od agentów także inne przedmioty związane ze sprawą, m.in. odręczne pismo zawierające przyznanie się Briana Laundriego do zabójstwa Petito, znalezione w pobliżu jego zwłok.

"Spalić po przeczytaniu"

W czerwcu 2022 roku, prawnicy obu rodzin potwierdzili w rozmowie z Fox News, że mieli dostęp do dokumentów. Miał znajdować się wśród nich list, który Reilly opisał jako zatytułowany "spalić po przeczytaniu". - Nie czuję się komfortowo, streszczając list. Jego treść jest bardzo szczegółowa, najlepiej przeczytać go samemu, gdy będzie dostępny. Jeśli moje przekonanie co do czasu, w którym został napisany, jest trafne, pokazuje to, że przynajmniej Roberta Laundrie wiedziała o morderstwie Gabby, zanim znaleziono jej ciało - wyjaśnił Reilly.