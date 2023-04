Przełom po 20 latach. Były chłopak aresztowany w związku z zabójstwem córki detektywa

Megan McDonald była studentką, która pracowała jednocześnie jako kelnerka. Jej ojcem był Dennis McDonald, szanowany detektyw nowojorskiej policji, który zmarł rok przed jej śmiercią. Ofiara doskonale znała aresztowanego w środę mężczyznę. "Pan Holley był chłopakiem pani McDonald's i jej głównym dostawcą marihuany, którą codziennie razem palili" - możemy dowiedzieć się z cytowanych przez New York Times dokumentów, złożonych w sądzie przez śledczego Michaela Corlettę. Kapitan nie zdradził, jakie dowody zostały zebrane przeciwko Holley'owi. Z akt sprawy, do których dotarł New York Times wiadomo, że policja w ciągu 20 lat przesłuchiwała go 4 razy. Według relacji portalu Megan McDonald miała pożyczyć mu pieniądze, ale ten odmówił ich zwrotu, co doprowadziło do kłótni i zakończenia związku. Kilka dni później, 14 marca 2003 r., przyjaciele McDonald's widzieli, jak odjeżdżała z przyjęcia urodzinowego przyjaciela krótko po północy. Świadkowie widzieli też drugi samochód - należący do Holley'a. Charakterystyczny, bo określany jako "najgłośniejszy samochód w mieście". W pewnym momencie oba samochody zatrzymały się, a Edward Holley wsiadł do pojazdu Megan. Dwanaście godzin później studentka nie zjawiła się w pracy. Wówczas jej rodzina i przyjaciele zaczęli się niepokoić. Jak pisze New York Times dwa dni po odnalezieniu ciała młodej kobiety znaleziono jej samochód, a w nim dowody wskazujące na "brutalny atak".