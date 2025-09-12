Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Podejrzany o zabójstwo Kirka w areszcie. W schwytaniu pomógł przyjaciel rodziny

Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Źródło: Reuters
Podejrzany o śmiertelne postrzelenie Charliego Kirka jest w areszcie - potwierdził gubernator stanu Utah Spencer Cox. Domniemanym sprawcą jest 22-letni Tyler Robinson. Gubernator wyjaśniał też, w jaki sposób udało się go zatrzymać.

Charlie Kirk - znany prawicowy aktywista, zwolennik ruchu MAGA i amerykańskiego przywódcy Donald Trumpa - został w środę śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley.

Na piątkowej konferencji prasowej z udziałem FBI gubernator stanu Utah Spencer Cox mówił, że podejrzany został schwytany. - Mamy go - oznajmił. Podejrzanym o zabójstwo jest 22-letni Tyler Robinson.

Według gubernatora członek rodziny Robinsona skontaktował się z przyjacielem rodziny, który to następnie odezwał się do szeryfa. To przyjaciel rodziny przekazał przedstawicielowi organów ścigania, że Tyler przyznał się lub zasugerował popełnienie przestępstwa.

Cox mówił też, że śledczy zapoznali się z nagraniami z ataku na konserwatywnego działacza. I gdy udali się po Robinsona, miał on na sobie to ubranie, które widać na nagraniach.

Polityk przytoczył też to, co śledczy usłyszeli od jednego z członków rodziny podejrzanego. Według tej osoby Robinson stał się "bardziej polityczny" w ostatnich latach. Zeznający mówił też o sytuacji sprzed 10 września, kiedy Robinson przyszedł na kolację i wspominał o przyjeździe Kirka na Uniwersytet Utah Valley. Miał mówić wtedy o tym, dlaczego "nie lubi jego oraz jego poglądów".

Cox przekazał też, że podejrzany niebawem usłyszy zarzuty, ale zastrzegł, że śledczy mają na wniesienie ich trzy dni.

Już wcześniej amerykańscy śledczy informowali, że znaleźli karabin, który prawdopodobnie został użyty do zabicia Kirka. Na konferencji szef FBI Kash Patel przekazał, że dowody w sprawie zostały zebrane i są obecnie badane. Podkreślił, że dochodzenie nadal jest w toku.

Na konferencji przekazano też kilka dodatkowych informacji o domniemanym sprawcy, według których nie był studentem Uniwersytetu Utah Valley, mieszkał w tym stanie ze swoją rodziną, jednak nie ma żadnych informacji na temat tego, czy miał w przeszłości problemy ze zdrowiem psychicznym. Do jego zatrzymania doszło o godzinie 22 czasu lokalnego w czwartek.

Trump: na podejrzanego doniósł ktoś bardzo mu bliski

Wcześniej w piątek w rozmowie z Fox News prezydent USA pytany, czy są jakieś nowe informacje na temat podejrzanego o zabójstwo Kirka, odpowiedział: - Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że chyba mamy go w areszcie.

Oznajmił przy tym, że dowiedział się, iż podejrzany jest w areszcie, na "pięć minut" przed tym, jak wszedł do telewizyjnego studia.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Według Trumpa na podejrzanego doniósł "ktoś bardzo mu bliski". Później zdecydował się podać nieco więcej szczegółów. Według niego zatrzymanie było możliwe dzięki informacji od duchownego, który znał rodzinę domniemanego sprawcy, którego tożsamości dotąd nie podano. - To był duchowny, który poszedł z tym do przyjaciela, który był związany z organami ścigania (...). Potem włączył się w to ojciec (sprawcy), który mu powiedział: "musisz się poddać" - relacjonował Trump. Zastrzegł, że opowiada tę historię na podstawie tego, co usłyszał i być może część informacji będzie trzeba później sprostować.

Trump mówił, że władze lokalne "wykonały świetną robotę". - Wszystko się udało - powiedział.

Wyraził przy tym nadzieję, że zabójca Kirka zostanie skazany na karę śmierci. Powiedział też, że "Kirk był świetnym człowiekiem i nie zasłużył na coś takiego". Dodał, że działacz był dla niego "jak syn" i że zamierza wziął udział w jego pogrzebie.

Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"
Dowiedz się więcej:

Kanadyjczyk fałszywie wskazany w sieci jako zabójca Charliego Kirka. Był "w szoku"

Zamach na Charliego Kirka

Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców. Prowadził też własne media.

31-latek został postrzelony, gdy przemawiał podczas wydarzenia zorganizowanego na uczelni. Trafił do szpitala z poważną raną szyi. Lekarzom nie udało się go uratować.

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?
Dowiedz się więcej:

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?

Rzecznik uniwersytetu Scott Trotter przekazał Reutersowi, że strzał został oddany z pobliskiego budynku. W związku z morderstwem służby zatrzymały jedną osobę, która po przesłuchaniu została zwolniona. Według policji to nie ona była napastnikiem. Śledztwo trwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
1209_tusk

TVN24 HD
NA ŻYWO

1209_tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr/akw, adso

Źródło: BBC, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trump
Czytaj także:
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
WARSZAWA
Do incydentu doszło w urzędzie miasta przy placu Wszystkich Świętych
Drażniąca substancja rozpylona w urzędzie miasta
Kraków
imageTitle
Mistrzowie świata zagrają o złoto na Starym Kontynencie
Najnowsze
Rada Bezpieczeństwa ONZ (27.11.2024)
Co wydarzy się w dziś w ONZ? Takie posiedzenie "po raz pierwszy w historii"
Polska
imageTitle
Polka powalczy o złoto mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick Philipsena w Vuelta a Espana. Liderzy czają się przed finałem
EUROSPORT
Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską
Uwolnieni więźniowie o tym, co przeżyli. "Świat nie rozumie, jaka jest skala okrucieństwa"
Świat
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Notowania ropy i ceny paliw w Polsce. Co czeka kierowców w najbliższych dniach
BIZNES
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Tak trolle Kremla uderzają w panią Alicję i pana Tomasza
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Gdzie jest burza? Zjawiska przemieszczają się na wschód
METEO
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
WARSZAWA
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
METEO
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Alexus Grynkewich, Mark Rutte
Sekretarz generalny NATO zapowiedział wzmocnienie Sojuszu na wschodniej flance
Świat
imageTitle
Lewandowski walczy o miejsce w składzie Barcelony. Czy zagra z Valencią?
EUROSPORT
Służba więzienna
Więzień "oddalił się od miejsca zatrudnienia". Policja: namierzony i zatrzymany
Lubuskie
Pete Hegseth na szczycie NATO w Hadze
Szef MON rozmawiał z szefem Pentagonu
Polska
Charlie Kirk
Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki
Michał Sznajder
WOT
Wojsko szuka drona w Wesołej
WARSZAWA
Narodowy Bank Polski poinformował, że w trzecim kwartale ubiegłego roku ubyło w Polsce 316 bankomatów, to spadek o 1,4 proc.
Utrudnienia w wielu bankach w kraju. "Problemy z transakcjami"
BIZNES
Niemieckie myśliwce Eurofighter
Niemcy rozszerzyły misję na polskim niebie
Świat
imageTitle
Tak dobrze nie było od dawna. Mnóstwo wyróżnień dla polskich klubów
EUROSPORT
Był pijany
Nie powinien, ale wsiadł za kierownicę. Pijany wjechał w bele kiszonki
Lublin
Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem
Awantura górali zakończona atakiem nożem. Będzie zarzut dla drugiej osoby
Kraków
Patryk M.
"Wielki Bu" zatrzymany
Robert Zieliński
Lądek-Zdrój po powodzi (17.09.2024)
Mija rok od powodzi. Walka ze skutkami żywiołu wciąż trwa
Wrocław
Teren Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski w Poznaniu
Korupcja w firmie z miliardowymi zamówieniami od państwa. Są zarzuty
Poznań
Dariusz Matecki
Matecki zapowiada przekazanie USA "listy osób"
Polska
imageTitle
Mistrzostwa świata siatkarzy rozpoczęte. Gospodarze dostali tęgie lanie
EUROSPORT
deszcz, ulewa
Tu będzie intensywnie padać. Możliwe alarmy drugiego stopnia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica