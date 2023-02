13-letnia cheerleaderka zginęła od 114 ciosów nożem. Do zabójstwa przyznał się jej kolega z klasy

- Przepraszam rodzinę Bailey oraz moją rodzinę - oznajmił Aiden Fucci, przyznając się przed sądem w hrabstwie St Johns do popełnienia morderstwa pierwszego stopnia. Jego ofiarą miała paść 13-letnia Tristyn Bailey, koleżanka z klasy Fucciego, członkini zespołu cheerleaderek z Patriot Oaks Academy. Choć w momencie zbrodni chłopak miał zaledwie 14 lat, ze względu na wagę zarzutu sądzony będzie jak osoba dorosła, z tą różnicą, że sędziowie nie mogą skazać go na śmierć i dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia.

Floryda. Zabójstwo 13-letniej Tristyn Bailey

Jak przypomina Fox News, do tragedii doszło 9 maja 2021 roku. Tristyn Bailey nie wróciła wówczas do domu na noc. Rankiem następnego dnia rodzice 13-latki zgłosili jej zaginięcie. Kilka godzin później ciało 13-latki zostało znalezione w zalesionej okolicy na terenie hrabstwa St Johns na obrzeżach Jacksonville, niespełna kilometr od domu nastolatki.

Kolejnego dnia policja ogłosiła, że w związku ze sprawą zatrzymany został 14-letni wówczas Aiden Fucci, chodzący do tej samej klasy co Tristyn. Śledczy od początku zaznaczali, że jest on jedyną osobą, którą wiążą z morderstwem. Chłopak najpierw twierdził, że w dniu tragedii nie widział się z Bailey. Później przyznał, że doszło między nimi do sprzeczki, jednak zapewniał, iż jedynie popchnął nastolatkę na ziemię. Na nagraniu z miejskiego monitoringu było widać, jak Aiden i Tristyn idą razem w kierunku miejsca, w którym znaleziono później zwłoki dziewczyny. Inne nagranie wykazało, że do domu chłopak wracał już sam.