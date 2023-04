Śmiertelny zastrzyk dla "zabójcy-ninja". "Diabeł miał na mnie większy wpływ niż Bóg"

"Zabójca-ninja" skazany

Louis Bernard Gaskin został skazany na śmierć za podwójne morderstwo, do którego doszło 20 grudnia 1989 roku na terenie hrabstwa Flagler na Florydzie. We własnym domu zastrzelone zostało wówczas małżeństwo - 56-letni Robert Sturmfels i jego 55-letnia żona Georgette. W miejscu zamieszkania Gaskina znaleziono później skradzione małżeństwu przedmioty: zegar, dwie lampy i odtwarzacz kaset wideo. Śledczy ustalili, że zabójca zamierzał dać je swojej dziewczynie jako świąteczne prezenty.

Gaskin po zatrzymaniu szybko przyznał się do winy. Ze względu na czarny strój, jaki miał na sobie podczas napadu, przylgnął do niego wówczas przydomek "zabójca-ninja". W 1990 roku 56-letni obecnie mężczyzna został skazany na śmierć. - Wina zawsze we mnie była. Diabeł miał na mnie większy wpływ niż Bóg. Wiem, że postąpiłem źle. Nie byłem szalony - przyznawał jeszcze przed ogłoszeniem wyroku, cytowany przez ABC News. Mężczyzna zapewnił także psychologa, że w momencie zbrodni dobrze wiedział, co robi.