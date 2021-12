Derek Chauvin przyznał się do pogwałcenia praw obywatelskich George’a Floyda

Były policjant z Minneapolis Derek Chauvin, skazany za zabójstwo George'a Floyda, przyznał się w środę do stawianych mu zarzutów federalnych w sprawie pogwałcenia praw obywatelskich Floyda. Prokuratura domaga się wyroku 30 lat pozbawienia wolności.

Derek Chauvin przyznał się do zarzutu pozbawienia George’a Floyda prawa do wolności od nieuzasadnionego zatrzymania, a także - w oddzielnej sprawie z 2017 roku - o pogwałcenie praw zatrzymanego przez niego 14-latka, którego uderzył latarką i przycisnął do ziemi kolanem. Były policjant wcześniej utrzymywał, że jest niewinny.