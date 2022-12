Wsiadł do ubera i zamordował kobietę za kierownicą. "Zdecydował, że musi kogoś zabić"

Nie żyje 54-letnia kobieta wielokrotnie raniona nożem przez pasażera, który zamówił przejazd za pośrednictwem aplikacji Uber - w piątek poinformowały lokalne media. Do zdarzenia doszło w miejscowości Harvey w stanie Luizjana. W sprawie aresztowany został 29-letni Brandon Jacobs, który przekazał detektywom że wybrał ofiarę losowo, ponieważ "chciał kogoś zabić".

Policja w Harvey w stanie Luizjana tuż przed godziną 15 w piątek 9 grudnia otrzymała zgłoszenie o ugodzeniu nożem na parkingu hotelu przy drodze ekspresowej Westbank. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zobaczyli w samochodzie ciężko ranną kobietę. Została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Ofiara została zidentyfikowana jako Yolanda Dillion, 54-letnia kobieta z Marrero. Kilka godzin później policja poinformowała, że zatrzymała podejrzanego o zabójstwo 29-letniego Brandona Jacobsa.

"Chciał kogoś zabić"

"Nasze śledztwo wykazało, że ofiara była kierowcą Ubera, który podwoził Jacobsa z Nowego Orleanu do hotelu. Po zakończeniu jazdy Jacobs wielokrotnie ją dźgnął, a następnie opuścił pojazd. Jacobs został później zatrzymany w hotelu" - czytamy w oświadczeniu policji opublikowanym w mediach społecznościowych. Po aresztowaniu Jacobs został przesłuchany przez śledczych, którym przyznał się do dźgnięcia ofiary pod koniec przejazdu. Został oskarżony o dokonanie morderstwa drugiego stopnia. Jacobs Powiedział detektywom, że wybrał ofiarę losowo, ponieważ "chciał kogoś zabić". - Właściwie zeznał, że obudził się wczoraj rano i zdecydował, że musi kogoś zabić i że stanie się to tego dnia - powiedział miejscowy szeryf Joseph P. Lopinto.