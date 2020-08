Za atakiem hakerskim na twitterowe konta stał "17-letni dzieciak, który ukończył liceum"

Graham Clark wyłudził co najmniej 100 tysięcy dolarów, wysyłając z twitterowych kont celebrytów, polityków i miliarderów, łącznie 45 osób, zachęty do wysyłania tysiąca dolarów w bitcoinach. W zamian obiecywał odesłanie dwóch tysięcy dolarów. - To 17-letni dzieciak, który ukończył liceum – powiedział prokurator stanowy Andrew Warren. – Ale żeby było jasne. To nie jest zwykły 17-latek – podkreślił.