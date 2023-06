Gdy wyszedł z łazienki samolotu, z jego ust wydobywała się piana. Interweniowała załoga i pasażerowie

Do incydentu na pokładzie samolotu linii Alaska Airlines, lecącego z Minneapolis w Minnesocie do Anchorage na Alasce, doszło w sobotę - przekazał portal alaskańskiego radia KINY. Jedna ze stewardes po ok. dwóch godzinach lotu, miała usłyszeć krzyki dochodzące z łazienki na tyłach maszyny. Po otwarciu drzwi poczuła "zapach spalenizny" - wynika z oświadczenia złożonego później przez agenta FBI, do którego dotarła gazeta "Anchorage Daily News".