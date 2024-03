Samolot leciał z wyrwą w kadłubie. Trójka pasażerów domaga się miliardowego odszkodowania

Trójka pasażerów reprezentowana przez kancelarię prawniczą Jonathana W. Johnsona była na pokładzie Boeinga 737 Max 9 lecącego na początku stycznia z Portland w Oregonie do Ontario w Kalifornii, kiedy doszło do uszkodzenia kadłuba maszyny. Dwójka z nich siedziała w odległości dwóch rzędów od 15-latka, któremu w wyniku powstania wyrwy w poszyciu samolotu "wyssało koszulę" - czytamy w informacji przekazanej przez prawnika mediom. Teraz kancelaria domaga się w imieniu klientów, by firma "wzięła odpowiedzialność za swoje zaniedbanie, które spowodowało skrajną panikę, strach i stres pourazowy". Jak czytamy w informacji kancelarii, powtórzonej przez amerykańskie media - "to doświadczenie naraziło życie 174 pasażerów i 6 członków załogi znajdujących się na pokładzie".