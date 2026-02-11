Logo strona główna
Świat

Z konta J.D. Vance'a szybko zniknął wpis. Zawierał słowo "ludobójstwo"

shutterstock_2542628065
J.D. Vance jest wiceprezydentem USA
Źródło: PAP
Na internetowym koncie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, przebywającego w Armenii, pojawił się we wtorek wpis o "uczczeniu ofiar ludobójstwa Ormian z 1915 roku". Szybko jednak został usunięty. Reporterów poinformowano, że publikacja była wynikiem "pomyłki".

We wtorek wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance wraz z żoną Ushą odwiedzili kompleks memorialny Cicernakaberd w Erywaniu, stolicy Armenii - miejsce poświęcone ofiarom ludobójstwa Ormian w 1915 roku.

Wkrótce po uroczystościach na koncie Vance'a w portalu X pojawił się wpis informujący o złożeniu wieńca i "uczczeniu ofiar ludobójstwa Ormian z 1915 roku". Jednak zdjęcie wraz z opisem szybko zostało usunięte przez biuro wiceprezydenta, a reporterów poinformowano, że wpis "przez pomyłkę" opublikowały osoby, które "nie są częścią delegacji podróżującej z politykiem" - podaje stacja CNN.

J.D. Vance z żoną składają kwiaty w Cicernakaberd - miejscu poświęconym ofiarom ludobójstwa Ormian w 1915 roku.
J.D. Vance z żoną składają kwiaty w Cicernakaberd - miejscu poświęconym ofiarom ludobójstwa Ormian w 1915 roku.
Źródło: PAP/EPA

Później na koncie opublikowano wpis Taylor Van Kirk, rzeczniczki prasowej wiceprezydenta. Zawierał dwa nagrania, powstałe podczas składania wieńców, i opis: "W uroczystym hołdzie ofiarom, oddajemy cześć wytrwałości i niezłomnemu duchowi narodu ormiańskiego". Ta zmiana nie umknęła uwadze mediów.

Joe Biden uznał ludobójstwo Ormian. Trump nie

Użycie słowa "ludobójstwo" odbiega od polityki administracji obecnie rządzącego prezydenta, która nie używa go w odniesieniu do systematycznego zabijania i deportacji Ormian na terenie dzisiejszej Turcji, zauważa CNN.

Stacja przypomina, że poprzedni prezydenci też unikali tego terminu w obawie o pogorszenie relacji z Turcją, która była postrzegana jako sojusznik. Prezydent Recep Tayyip Erdogan jest negacjonistą ludobójstwa i lobbował w Stanach Zjednoczonych przeciwko używaniu tego termin - zauważa "NYT". Wyjątkiem wśród prezydentów USA był Joe Biden, który w oświadczeniu wydanym 24 kwietnia 2021 roku uznał rzeź Ormian z lat 1915-1917 za ludobójstwo.

W 2019 roku obie izby Kongresu USA formalnie uznały ludobójstwo Ormian, "pomimo wysiłków prezydenta Trumpa, aby temu zapobiec w trakcie swojej pierwszej kadencji", zauważa portal The Hill.

Ormiański Komitet Narodowy Ameryki potępił usunięcie wpisu

Ormiański Komitet Narodowy Ameryki potępił usunięcie wpisu jako "negowanie", "zgodne z haniebnym wycofaniem się prezydenta Trumpa z uczciwej amerykańskiej pamięci o zbrodni uznanej przez wszystkie 50 stanów, Kongres USA, Biały Dom i ponad tuzin naszych sojuszników z NATO".

Sam J.D. Vance w rozmowie z reporterami oświadczył, że przybył do Erywania na zaproszenie rządu. - Oczywiście, jestem pierwszym wiceprezydentem, który kiedykolwiek odwiedził Armenię - podkreślił. Powiedział także, że odwiedził to miejsce "z szacunku, zarówno dla ofiar, jak i dla rządu Armenii", bardzo ważnego partnera w regionie.

Ludobójstwo Ormian

Większość historyków uznaje, że masowy mord na Ormianach w 1915 roku kwalifikuje się jako ludobójstwo. Po egzekucji 250 przywódców elit ormiańskich, aresztowanych 24 kwietnia 1915 roku, turecki rząd zarządził masową deportację Ormian, zamieszkałych głównie we wschodniej Turcji. Mężczyźni byli mordowani w egzekucjach, zaś kobiety, dzieci i starców przesiedlano na pustynne tereny dzisiejszej Syrii. Ginęli w marszach śmierci, pozbawieni wody i żywności. Szacuje się, że w kampanii, trwającej do końca pierwszej wojny światowej, życie straciło ok. 1-1,5 mln Ormian.

Turcja sprzeciwia się uznawaniu tych wydarzeń za ludobójstwo. Według oficjalnej wersji tureckiej w latach 1915-1919 dochodziło do masowych mordów na Ormianach, ale w większości nie były one zamierzone i były "ubocznym skutkiem" deportacji. Ormianie w Turcji - podkreśla Ankara - uchodzili za "piątą kolumnę", sojuszników Rosji, która jako państwo ententy prowadziła wojnę z Imperium Osmańskim.

Rzeź Ormian jest drugim po Holokauście najlepiej udokumentowanym ludobójstwem w czasach nowożytnych.

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: CNN, The Hill, The New York Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Phil Mistry/Shutterstock

