Youtuber postrzelony przez mężczyznę, z którego chciał zażartować. "Robiłem sobie po prostu żarty"

Youtube'owe konto Tannera Cooka subskrybuje ponad 40 tysięcy użytkowników. 21-latek regularnie zamieszcza tam nagrania, na których chwali się żartami (tzw. prankami) wymierzonymi w przypadkowe osoby. W jego portfolio są takie "wyczyny" jak symulowanie wymiotów w taksówce, irytowanie obsługi restauracji typu fast food czy zaczepianie ludzi robiących zakupy. Jak podaje Guardian, w niedzielę 2 kwietnia Cook chciał zażartować z mężczyzny w centrum handlowym w miejscowości Dulles na obrzeżach Waszyngtonu. Sytuację nagrywał kolega youtubera. Media nie podają, na czym dokładnie miał polegać żart Cooka. Wiadomo za to, że rozwścieczył 31-letniego mężczyznę. Z relacji dziennika wynika, że miał on wyciągnąć broń i postrzelić youtubera w brzuch.

Cook trafił do szpitala w stanie krytycznym. Przeszedł operację, lekarzom udało się uratować jego życie. - Czuję się w porządku - powiedział w poniedziałkowej rozmowie z telewizją WUSA postrzelony 21-latek. - Robiłem sobie po prostu żarty, a temu facetowi się to nie spodobało - wyjaśnił. Dodał, że przed oddaniem strzału mężczyzna "nic do niego nie powiedział". Jak czytamy w artykule Guardiana, lokalne władze zaznaczyły, że wystrzał doprowadził do wybuchu paniki w centrum handlowym.