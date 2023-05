Youtuber celowo rozbił samolot i nagrał to, by zarobić pieniądze. Teraz stanie przed sądem

Youtuber celowo rozbił samolot i utrudniał prowadzenie śledztwa

Przez kilka tygodni Jacob mówił śledczym, że nie wie, gdzie znajduje się wrak samolotu. 10 grudnia 2021 roku poleciał jednak w to miejsce helikopterem z przyjacielem i obaj mężczyźni zdołali podnieść i przenieść maszynę na Rancho Sisquoc, znajdujące się około 80 km dalej. Następnie swoim samochodem z przyczepą Jacob zawiózł wrak do hangaru na lotnisku Lompoc, gdzie zniszczył rozbitą maszynę, tnąc ją na kawałki i wyrzucając jej części do różnych koszy na śmieci. Jak sam przyznał, zrobił to z zamiarem utrudnienia prowadzenia dochodzenia.