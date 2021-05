USA chcą kontynuowania śledztwa. "Ważne, aby Chiny zapewniły dostęp do danych i próbek"

Stany Zjednoczone wzywają Światową Organizację Zdrowia do przeprowadzenia drugiej fazy śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Misja USA przy ONZ podkreśliła, że niezależni eksperci powinni uzyskać pełny dostęp do oryginalnych danych i próbek w Chinach.

"Niezwykle ważne jest, aby Chiny zapewniły niezależnym ekspertom pełny dostęp do wszystkich oryginalnych danych i próbek, istotnych dla zrozumienia źródła wirusa i wczesnych etapów pandemii" - przekazała w oświadczeniu misja USA przy ONZ w Genewie.

W środę prezydent USA Joe Biden zwrócił się do amerykańskich agencji wywiadowczych, by "podwoiły wysiłki" w celu zbadania pochodzenia koronawirusa, w tym teorię, że ślad prowadzi do chińskiego laboratorium. Przywódca USA naciska na Chiny, aby współpracowały w tej sprawie.