Poszukiwania na miejscu katastrofy zawieszone przez zbliżający się sztorm

Burmistrz hrabstwa Miami-Dade Daniella Levine Cava poinformowała, że pod gruzami znaleziono ciała kolejnych dwóch ofiar, tym samym ich liczba wzrosła do 24. Za zaginione uznaje się 121 osób. Ekipa wyburzeniowa rozpoczęła już wiercenie dziur w betonie pod materiały wybuchowe we wciąż stojącej części apartamentowca Champlain Towers South. Prace mogą spowodować zawalenie się konstrukcji, przez co poszukiwanie ciał na razie nie może być kontynuowane.