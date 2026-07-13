Świat USA znów uderzyły w Iran. Celem kilkadziesiąt lokalizacji Oprac. Aleksandra Sapeta |

USA zaatakowały 80 celi w Iranie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: CENTCOM/X

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Kolejna fala amerykańskich ataków na Iran rozpoczęła się w niedzielę po godzinie 23 czasu polskiego. Rzecznik amerykańskiego dowództwa (CENTCOM) Tim Hawkins, cytowany przez CNN, uzasadnił działania armii USA kolejnymi irańskimi atakami na statki handlowe w cieśninie Ormuz.

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026 Rozwiń Komunikat amerykańskiego dowództwa o ataku na irańskie cele Źródło: X

"Siły CENTCOM uderzyły na irańskie systemy obrony powietrznej, nadbrzeżne stacje radarowe, zasoby rakietowe i dronowe oraz małe łodzie, wykorzystując amerykańskie samoloty bojowe, okręty wojenne oraz - po raz pierwszy - jednorazowe drony powietrzne i morskie przeznaczone do ataków" - czytamy w komunikacie. Według CENTCOM zaatakowanych zostało łącznie kilkadziesiąt celów.

https://t.co/V84pTWxDwH — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026 Rozwiń Komunikat CENTCOM o amerykańskim ataku na cele w Iranie Źródło: X

Wcześniej o uderzeniach Stanów Zjednoczonych w wymienione przez dowództwo cele poinformował portal Axios.

Iran oskarżył USA o naruszenie porozumienia

Iran "stanowczo potępił" amerykańskie ataki na swoje terytorium i oskarżył Waszyngton o "zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy" mających na celu przywrócenie pokoju w regionie - wynika z oświadczenia MSZ Iranu, opublikowanego w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Teheran zarzucił Stanom Zjednoczonym "otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków" porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie "powrotu niepewności" w cieśninie Ormuz.

Irańskie media państwowe poinformowały o eksplozjach na południu kraju, zwłaszcza w Bandar Abbas, portowym mieście nad cieśniną Ormuz.

Stany Zjednoczone przeprowadziły również atak w pobliżu dużego miasta - znanego z przemysłu naftowego -Ahwazu w prowincji Chuzestan na południu - przekazał przedstawiciel lokalnych władz w rozmowie z półoficjalną irańską agencją Mehr.

Według zastępcy gubernatora prowincji Valiollaha Hayati, w rejonie stacji pompującej wodę, w wyniku amerykańskich ataków zginęła jedna osoba - strażnik obiektu, a cztery inne zostały ranne.

Teheran odpowiada na uderzenia USA. Trzy fale ataków

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała później o rozpoczęciu fali ataków dronowych i rakietowych na bazy USA.

Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) w ramach odwetu przeprowadziła co najmniej trzy fale ostrzałów w regionie. W wyniku ataku dronami i rakietami w bazie lotniczej księcia Hasana w Jordanii wybuchły pożary magazynów paliwa i amunicji. Irańskie siły zbrojne zaatakowały także bazę lotniczą Szejk Isa w Bahrajnie, uderzając w warsztaty konserwacji helikopterów, hangar dla samolotów P-8 oraz amerykańskie centrum dowodzenia i kontroli dronów, zapowiadając kontynuację działań.

W wyniku trzeciej fazy wymierzonej w obiekty w Kuwejcie, jak oświadczyła IRGC, "całkowicie zniszczono" zbiorniki paliwa i systemy obrony powietrznej Patriot w bazie lotniczej Ali al-Salem, a także strategiczny system radarowy FPS w bazie lotniczej Ahmed al-Dżabir.

Wzajemne ataki USA i Iranu

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy z soboty na niedzielę, że cieśnina Ormuz jest "zamknięta do odwołania". Siły irańskie zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie.

USA odpowiedziały na to uderzenie nalotami na około 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach "zgodzili się na układ", a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.