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Świat

USA znów uderzyły w Iran. Celem kilkadziesiąt lokalizacji

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Amerykański atak na cele w Iranie - 12.07.2026 r.
USA zaatakowały 80 celi w Iranie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CENTCOM/X
Stany Zjednoczone wznowiły w nocy ataki na Iran. Według amerykańskiego dowództwa celem były irańskie systemy obrony powietrznej, nadbrzeżne stacje radarowe, a także zasoby rakietowe i dronowe. Teheran oskarżył Waszyngton o "złamanie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy" i ogłosił ataki na amerykańskie bazy w regionie.

Kolejna fala amerykańskich ataków na Iran rozpoczęła się w niedzielę po godzinie 23 czasu polskiego. Rzecznik amerykańskiego dowództwa (CENTCOM) Tim Hawkins, cytowany przez CNN, uzasadnił działania armii USA kolejnymi irańskimi atakami na statki handlowe w cieśninie Ormuz.

"Siły CENTCOM uderzyły na irańskie systemy obrony powietrznej, nadbrzeżne stacje radarowe, zasoby rakietowe i dronowe oraz małe łodzie, wykorzystując amerykańskie samoloty bojowe, okręty wojenne oraz - po raz pierwszy - jednorazowe drony powietrzne i morskie przeznaczone do ataków" - czytamy w komunikacie. Według CENTCOM zaatakowanych zostało łącznie kilkadziesiąt celów.

Wcześniej o uderzeniach Stanów Zjednoczonych w wymienione przez dowództwo cele poinformował portal Axios.

Iran oskarżył USA o naruszenie porozumienia

Iran "stanowczo potępił" amerykańskie ataki na swoje terytorium i oskarżył Waszyngton o "zniszczenie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy" mających na celu przywrócenie pokoju w regionie - wynika z oświadczenia MSZ Iranu, opublikowanego w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Teheran zarzucił Stanom Zjednoczonym "otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków" porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie "powrotu niepewności" w cieśninie Ormuz.

Irańskie media państwowe poinformowały o eksplozjach na południu kraju, zwłaszcza w Bandar Abbas, portowym mieście nad cieśniną Ormuz.

Stany Zjednoczone przeprowadziły również atak w pobliżu dużego miasta - znanego z przemysłu naftowego -Ahwazu w prowincji Chuzestan na południu - przekazał przedstawiciel lokalnych władz w rozmowie z półoficjalną irańską agencją Mehr.

Według zastępcy gubernatora prowincji Valiollaha Hayati, w rejonie stacji pompującej wodę, w wyniku amerykańskich ataków zginęła jedna osoba - strażnik obiektu, a cztery inne zostały ranne.

Teheran odpowiada na uderzenia USA. Trzy fale ataków

Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała później o rozpoczęciu fali ataków dronowych i rakietowych na bazy USA.

Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) w ramach odwetu przeprowadziła co najmniej trzy fale ostrzałów w regionie. W wyniku ataku dronami i rakietami w bazie lotniczej księcia Hasana w Jordanii wybuchły pożary magazynów paliwa i amunicji. Irańskie siły zbrojne zaatakowały także bazę lotniczą Szejk Isa w Bahrajnie, uderzając w warsztaty konserwacji helikopterów, hangar dla samolotów P-8 oraz amerykańskie centrum dowodzenia i kontroli dronów, zapowiadając kontynuację działań.

W wyniku trzeciej fazy wymierzonej w obiekty w Kuwejcie, jak oświadczyła IRGC, "całkowicie zniszczono" zbiorniki paliwa i systemy obrony powietrznej Patriot w bazie lotniczej Ali al-Salem, a także strategiczny system radarowy FPS w bazie lotniczej Ahmed al-Dżabir.

Wzajemne ataki USA i Iranu

Irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła w nocy z soboty na niedzielę, że cieśnina Ormuz jest "zamknięta do odwołania". Siły irańskie zaatakowały dwie jednostki, które próbowały przez nią przepłynąć bez zgody władz w Teheranie.

USA odpowiedziały na to uderzenie nalotami na około 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wbrew deklaracjom Iranu cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla statków handlowych. Twierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach "zgodzili się na układ", a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie.

Źródło: Reuters, PAP, CNN
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Tagi:
IranUSADonald TrumpTeheranKonflikt na Bliskim WschodzieZatoka PerskaCieśnina Ormuz
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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