Pół roku na przedstawienie informacji o UFO. Komentarz o raporcie ukryty w ustawie budżetowej

Pół roku na przedstawienie informacji o UFO

Niezidentyfikowane obiekty latające na nagraniach Pentagonu

Piloci namierzyli podłużny obiekt o długości około 40 stóp (12 metrów) wiszący 50 stóp (15 metrów) nad poziomem wody. Rozpoczął on szybkie wznoszenie w momencie, gdy piloci zbliżyli się do niego, a następnie szybko odleciał. - Nigdy wcześniej nie widziałem, by coś tak przyspieszało - powiedział jeden z pilotów dziennikowi "The New York Times".

Dwa pozostałe wideo z 2015 roku, to nagrania obiektów poruszających się szybko w powietrzu. Na jednym widać obiekt lecący po niebie i zaczynający się obracać w powietrzu. - To jest pie*****ny dron - krzyczy pilot na filmie. - Jest ich cała flota - mówi inna osoba i dodaje: "Spójrz na to! To się kręci!". Na drugim filmie z 2015 roku obiekt sunie nad oceanem. - Co to jest, do cholery? - zastanawia się słyszany na nagraniu pilot.