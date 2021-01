"To nie jest tanie, ale nie możemy sobie pozwolić, aby tego nie zrobić". Plan ratunkowy Bidena

Prezydent elekt Joe Biden przedstawił szczegóły pakietu pomocowego o wartości niemal dwóch bilionów dolarów dla dotkniętej pandemią COVID-19 amerykańskiej gospodarki. Pakiet zakłada też wypłatę po 1400 dolarów dla Amerykanów.

"Projekt zwany American Rescue Plan (amerykański plan ratunkowy) obejmuje środki stymulacyjne w nadziei, że dodatkowe wsparcie finansowe wspomoże rodziny i firmy w Stanach Zjednoczonych do czasu, gdy szczepionka przeciwko COVID-19 będzie powszechnie dostępna" - wyjaśnia stacja CNBC.

Wypłaty w wysokości po 1400 dolarów dla większości Amerykanów mają stanowić dodatek do zatwierdzonych już w grudniu 600 dolarów. Federalny tygodniowy zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 400 dolarów i będzie przedłużony do końca września. Do 15 dolarów na godzinę zwiększy się federalna stawka płacy minimalnej.

- Kryzys spowodowany ludzkim cierpienia jest tuż, tuż i nie ma czasu do stracenia (...). Musimy działać i musimy działać już teraz - mówił Biden ze swojej tymczasowej siedziby w Delaware. Zgodnie z projektem nastąpi przedłużenie do końca września moratorium na eksmisje i zajęcie obciążonych długiem nieruchomości. 350 miliardów dolarów otrzymają władze stanowe i samorządy. 170 miliardów trafi do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.

Biden przedstawił projekt pakietu pomocowego

"Wiem, że to nie jest tanie"

50 miliardów dolarów projekt przewiduje na testy na COVID-19, a 20 miliardów na narodowy program szczepień we współpracy ze stanami, społecznościami lokalnymi i władzami plemiennymi.

Roczne kredyty podatkowe na każde dziecko wzrosną do 3 tysięcy dolarów, a do 3,6 tysiąca na dziecko w wieku poniżej 6 lat. - Wiem, że to, co właśnie przedstawiłem, nie jest tanie, ale niezastosowanie się do tego będzie nas drogo kosztować (...). - Wśród czołowych ekonomistów panuje konsensus, że po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie zrobić tego, co proponuję – przekonywał Biden.

Według wysokich urzędników, na których powołuje się CNBC, plan Bidena jest pierwszą z dwóch głównych inicjatyw dotyczących wydatków federalnych.

Druga spodziewana jest w lutym. Skoncentruje się na długoterminowych celach dotyczących tworzenia miejsc pracy, reformie infrastruktury, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz promowaniu równości rasowej.

Biden "zmierza do zapewnienia pomocy i zaspokojenia potrzeb narodu"

Przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi i przyszły przywódca demokratycznej większości w Senacie Chuck Schumer wydali wspólne oświadczenie popierające plan Bidena.

"Za sprawą pakietu ratunkowego przedstawionego dzisiaj przez prezydenta elekta, zmierza on szybko do zapewnienia pomocy i zaspokojenia potrzeb narodu amerykańskiego. Demokraci z Izby Reprezentantów i Senatu wyrażają wdzięczność i oczekują współpracy z prezydentem nad planem ratunkowym" - ogłosili.

Według przewidywań mediów wielkość projektu wsparcia może wywołać sprzeciw niektórych republikanów w Kongresie, m.in. senatora Randa Paula. Senator Marco Rubio zaoferował jednak wsparcie dla planu prezydenta elekta.

"W całym naszym kraju ludzie oczekują reakcji i domagają się odpowiedzialności, ale desperacko żyją w nadziei, że przywódcy polityczni w Waszyngtonie zaczną podejmować kroki w celu uzdrowienia naszego głęboko podzielonego narodu" - pisał Rubio w liście do Bidena.

