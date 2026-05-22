Świat

Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują

Donald Trump ogłosił, że USA wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy
O decyzji Donalda Trumpa w sprawie wysłania dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy do Polski pisze wiele mediów na świecie. "New York Times" zauważa, że nadal jest "mnóstwo pytań bez odpowiedzi", a niemiecki "Die Zeit" odnotowuje, że "Polska od lat naciskała na większą stałą amerykańską obecność wojskową w kraju".

W czwartek Donald Trump ogłosił, że "Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy". Napisał, że jest to związane "z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego", którego poparł, i z "naszymi relacjami z nim".

Decyzja nastąpiła po tym, jak w środę Pentagon poinformował o zmniejszeniu liczby tak zwanych Brygadowych Zespołów Bojowych (BTC) w Europie z czterech do trzech", co skutkować miało między innymi "tymczasowym opóźnieniem rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce".

Donald Trump nie doprecyzował, kiedy i na jakiej zasadzie dodatkowi żołnierze mają się w Polsce pojawić. Światowe media komentują decyzję amerykańskiego prezydenta.

Media: Pentagon zaskoczony
Amerykańskie media o deklaracji Trumpa

"New York Times" napisał, że decyzja ogłoszona przez prezydenta "zaskoczyła" Pentagon. Dodaje, że Polska jest "jednym z najwierniejszych sojuszników administracji w Europie" i przypomina, że wcześniejsze doniesienia o wstrzymaniu rozmieszczenia wojsk "spotkały się z ostrą krytyką ze strony polityków obu (amerykańskich - red.) partii, którzy twierdzili, że redukcja kontyngentu w Europie Wschodniej będzie stanowić niewłaściwy sygnał dla Rosji".

Według "NYT" brak komentarza ze strony Pentagonu po decyzji Trumpa "pozostawia mnóstwo pytań bez odpowiedzi", w tym to, czy będzie teraz konieczna redukcja liczby żołnierzy w innych miejscach, "aby zrealizować nadrzędny cel Trumpa, jakim jest skłonienie Europy do przejęcia większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i umożliwienie Stanom Zjednoczonym zmniejszenia liczby stacjonujących tam żołnierzy".

O zaskoczeniu urzędników oświadczeniem prezydenta pisze też "Politico". Portal anonimowo cytuje polskiego urzędnika i przedstawiciela NATO, którzy mieli stwierdzić, że byli zaskoczeni decyzją oraz że nie była ona wcześniej omówiona z sojusznikami.

Stacja CNN podaje, że "to niespodziewane oświadczenie potęguje niepewność co do postawy Stanów Zjednoczonych w Europie, zwłaszcza po tym, jak Trump wyraził niezadowolenie wobec sojuszników z NATO, którzy sprzeciwiali się wojnie z Iranem lub nie udzielili wystarczającej pomocy".

"Bloomberg" podkreśla, że "nie jest jasne, skąd będą pochodzić te siły, kiedy przybędą, ani czy będą stacjonować w Polsce na stałe czy rotacyjnie oraz czy zwiększyłyby one ogólną liczbę amerykańskich żołnierzy w Europie". Nazywa też Polskę "bliskim sojusznikiem Trumpa" i przypomina, że Warszawa "nie miała nic wspólnego" ze sporem amerykańskiego prezydenta z innymi sojusznikami w sprawie wojny z Iranem.

Media europejskie o "uldze w Polsce"

BBC przypomina, że w ostatnich tygodniach Biały Dom sygnalizował zamiar zmniejszenia ogólnej liczby wojsk w Europie, z kolei wcześniej zapowiedziano wycofanie pięciu tysięcy wojsk z Niemiec, po tym jak Trump krytykował kanclerza Friedricha Merza za jego postawę w kontekście działań USA w Iranie.

"Nie jest jasne, czy dodatkowi żołnierze dla Polski są częścią tych wycofywanych z Niemiec, czy osobną grupą" - pisze portal. Dodaje, że prezydent Nawrocki "od dawna jest zagorzałym zwolennikiem Trumpa i zdobył jego poparcie przed zwycięstwem w wyborach prezydenckich w Polsce".

Niemiecki "Tagesschau" ocenia, że "wiadomość prawdopodobnie będzie odebrana z ogromną ulgą w Polsce" po ostatnich doniesieniach o wstrzymaniu wysłania żołnierzy do kraju. "Die Zeit" odnotowuje, że "Polska od lat naciskała na większą stałą amerykańską obecność wojskową w kraju".

Brytyjski "Guardian" dodaje, że "przez lata Polska starała się zyskać pozycję czołowego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie", między innymi będąc jednym z liderów pod względem wydatków na obronność.

Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Źródło zdjęcia: Mikołaj Bujak/KPRP

Decyzja Trumpa karą dla innych państw za Iran?

Hiszpański "El Pais" zauważył, że Trump postąpił wbrew swojej wcześniejszej deklaracji i "po raz kolejny wycofał się z decyzji ogłoszonej z wielkim rozmachem". Gazeta podkreśla, że "zapowiedział wycofanie wojsk z Europy w ramach działań odwetowych przeciwko (europejskim - red.) krajom NATO za, jak uważa, brak wsparcia ze strony sojuszników. Teraz jednak ogłosił w mediach społecznościowych, że wyśle do Polski dodatkowych pięć tysięcy żołnierzy".

"El Mundo" pisze zaś, że prezydent USA kierując pięć tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski niejako karze kraje Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, za ich bierność lub protesty przeciwko amerykańskiemu atakowi na Iran.

Francuska stacja BFM TV zauważyła, że choć Trump pisze o "dodatkowych" wojskach, to nie jest jasne, skąd ci żołnierze mają do Polski trafić. "To przemieszczanie amerykańskich wojsk jest uważnie obserwowane, po tym jak prezydent USA zagroził, że ukarze europejskich sojuszników, którzy nie poparli jego wojny przeciwko Iranowi" - napisano.

Portugalskie telewizje SIC oraz RTP odnotowują, że ogłoszenie przez Trumpa wysłania dodatkowych żołnierzy do Polski zbiegło się w czasie z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami militarnymi z udziałem broni atomowej, które odbywają się w obu krajach. Komentatorzy zaznaczają, że wzmocnienie militarne Polski będzie w rzeczywistości wsparciem dla całej wschodniej flanki NATO, przy której wciąż trwa wojna Rosji z Ukrainą oraz nie słabnie zagrożenie ze strony Moskwy.

Sikorski: obecność wojsk USA w Polsce pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie
Źródło: BBC, PAP, "Politico", "Tagesschau", "Die Zeit", "Guardian", "Bloomberg", "New York Times", CNN
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
