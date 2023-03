Jest wyrok w sprawie głośnego zabójstwa gwiazdy rapu. "Sprawiedliwości stało się zadość"

20-letni Jahseh Onfroy, znany jako XXXTentacion, został zastrzelony w biały dzień na Florydzie 18 czerwca 2018 roku w Deerfield Beach na Florydzie. Gdy wychodził ze sklepu motocyklowego podeszło do niego dwóch zamaskowanych i uzbrojonych mężczyzn. Jak pisze BBC, doszło do trwającej 45 sekund szarpaniny, podczas której raper został postrzelony. Napastnicy mieli zabrać torbę Louis Vuitton, a w niej 50 tys. dolarów w gotówce, które muzyk wypłacił wcześniej z banku. XXXTentacion został przetransportowany do szpitala Broward Health North. Tam zmarł.