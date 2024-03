Sąd w Denver przyznał 78-letniej Ruby Johnson 3,76 miliona dolarów (w przeliczeniu ok. 14,9 mln zł) odszkodowania w związku z policyjnym nalotem na jej dom. Weszli do niego funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej (SWAT), którzy poszukiwali skradzionego pojazdu, a w nim broni.

Werdykt w tej sprawie zapadł w piątek w sądzie w Denver w stanie Kolorado, a do wiadomości publicznej został podany w poniedziałek.. Kobieta pozwała policjantów w związku ze zdarzeniem, do którego doszło w styczniu 2022 roku. Do jej domu wpadła grupa uzbrojonych funkcjonariuszy żądając od wszystkich domowników wyjścia na zewnątrz z rękoma podniesionymi do góry. Towarzyszył im pies policyjny. W pojeździe, którego szukali, znajdować się miało sześć sztuk broni, w tym wojskowy karabin taktyczny, dwa drony, cztery tysiące dolarów w gotówce oraz iPhone 11. Zmarznięta seniorka musiała obserwować całą akcję na zewnątrz, ubrana jedynie w szlafrok. Podczas przeszukania w jej domu nie znaleziono żadnej z rzeczy, które miały być w pojeździe.