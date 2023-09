Umieściła kobietę w radiowozie zaparkowanym na torach, auto staranował pociąg. Policjantka uniknęła więzienia

Zamknęła zatrzymaną w radiowozie. Pojazd potrącony przez pociąg

Amerykański nadawca odnotował, że Steinke spotkała się z Rios-Gonzalez i przytoczył jej wypowiedź, w której wskazała, że "rozumie ból fizyczny, emocjonalny i psychiczny", jakiego doznała 20-latka i jej bliscy. "Jako funkcjonariuszka policji nigdy nie chciałam, aby pod moim nadzorem ucierpiał inny człowiek. Czuję się bardzo odpowiedzialna za to, co wydarzyło się tamtej nocy. To, co się stało tamtej nocy, prześladowało mnie przez 364 dni" - miała powiedzieć Steinke.