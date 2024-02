"Powiedział głupią rzecz". Republikanie krytykują Donalda Trumpa

Ostatnią rzeczą, jaką kiedykolwiek chcielibyśmy zrobić, jest stanięcie po stronie Rosji - stwierdziła Nikki Haley, kontrkandydatka Donalda Trumpa w walce o nominację Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich. Skomentowała w ten sposób sobotnie, kontrowersyjne słowa byłego prezydenta o państwach NATO. Jak zauważa agencja Reutera, także niektórzy inni republikańscy politycy skrytykowali tę wypowiedź Donalda Trumpa.

Były prezydent USA Donald Trump w sobotę powiedział, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 procent PKB na obronność. - Nie broniłbym takiego kraju - zadeklarował Trump.

Wypowiedź Trumpa, który najprawdopodobniej będzie kandydatem Partii Republikańskiej w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA, została skrytykowana przez Biały Dom, spotkała się również z ostrą reakcją na arenie międzynarodowej. W niedzielę krytycznie na jej temat wypowiedziała się także część republikańskich polityków.

Nikki Haley: NATO pozwala zapobiegać wojnie

- Ostatnią rzeczą, jaką kiedykolwiek chcielibyśmy zrobić, jest stanięcie po stronie Rosji - skomentowała słowa byłego prezydenta Nikki Haley, rywalizująca z Trumpem o nominację republikanów do startu w tegorocznych wyborach prezydenckich. W rozmowie z CBS zwróciła uwagę, że z powodu inwazji Rosji na Ukrainę "zginęło lub zostało rannych pół miliona ludzi". - To, co mnie w tym niepokoi, to stawanie po stronie bandyty, który zabija swoich przeciwników. Nie staje się po stronie kogoś, kto najechał inny kraj - podkreśliła.

Zapytana, czy gdyby została prezydentem, podtrzymałaby zobowiązanie, zgodnie z którym atak na jedno państwo Sojuszu to atak na wszystkie państwa, odpowiedziała: "absolutnie". - NATO pozwala nam zapobiegać wojnie, musimy zawsze skupiać się na zapobieganiu wojnie - dodała.

Republikanie krytykują Trumpa

Na głos krytyki zdecydowali się też niektórzy inni politycy z partii republikańskiej, o której nominację ubiega się Donald Trump. - Opcja, że ponownie zostałby on prezydentem Stanów Zjednoczonych, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego - podkreślił w rozmowie z NBC Chris Christie, były gubernator New Jersey i były kandydat na prezydenta w prawyborach republikanów w 2016 roku. - Właśnie dlatego od dłuższego czasu mówię, że nie nadaje się on do bycia prezydentem USA - dodał.

Republikański senator Rand Paul ocenił, że Donald Trump "powiedział głupią rzecz", republikańska senator Lisa Murkowski, że słowa te były "nie na miejscu", zaś republikański senator Thom Tillis oskarżył współpracowników Trumpa o to, że nie wyjaśnili mu, że USA zobowiązały się do obrony każdego państwa Sojuszu w razie ataku.

Także senator Lindsey Graham, bliski stronnik Donalda Trumpa, przekazał Reutersowi, że "nie zgadza się ze sposobem, w jaki to powiedział", odnosząc się do słów byłego prezydenta o państwach NATO. Jak jednak dodał, "Rosja nie najechała nikogo gdy on (Trump - red.) był prezydentem i nie najedzie jeśli on znów będzie prezydentem".

Donald Trump o NATO

Jak odnotowują media, nie brakuje jednak również republikanów, którzy starają się bronić wypowiedzi Donalda Trumpa. - Nikt z nas nie chce wojny w Europie i nie sądzę, by on chciał - wskazał senator Mike Rounds, cytowany przez Politico. - Mówiąc bardzo jasno, będziemy bronić naszych sojuszników z NATO i jestem dość pewien, że (były - red.) prezydent nie chce widzieć nas w wojnie z Rosją - dodał.

- Praktycznie każdy amerykański prezydent w którymś momencie, w jakiś sposób, krytykował to, że inne kraje nie robią wystarczająco dużo w ramach NATO. Trump jest po prostu pierwszym, który wyraził to w takich słowach - stwierdził z kolei republikanin Marco Rubio w rozmowie z CNN. - Ale nie mam obaw, bo był już wcześniej prezydentem - podkreślił.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: Reuters, NBC, CBS, Politico