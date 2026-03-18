Świat

Chciał pomóc wnukowi, zginął na autostradzie. Ambulans uderzył w stojące samochody

W USA może zabraknąć wykwalifikowanych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Policja w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Reuters Archive
Policja w Georgii (USA) wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na autostradzie. Według mediów zginął w nim mężczyzna po tym, jak ambulans uderzył w samochód jego wnuka. Wześniej zatrzymał się, by pomóc nastolatkowi, który utknął na autostradzie.

Jak podała policja stanowa Georgii, w niedzielę wieczorem trzy pojazdy zderzyły się na autostradzie w hrabstwie Oconee. John Carter Martin miał zatrzymać swojego forda F150, by pomóc wnukowi, którego zepsuta toyota utknęła na pasie ruchu. Mężczyzna zaparkował swoje auto przed toyotą i próbował ją naprawić, kiedy w tył auta uderzyła karetka ze szpitala w mieście Gainesville - informują służby. Siła uderzenia zepchnęła wszystkie trzy pojazdy na pobocze. Martin został przygnieciony i zmarł na miejscu. Jak wynika z wpisów w mediach społecznościowych - 17-letni wnuk zmarłego mężczyzny został ranny i trafił do miejscowego szpitala.

Wypadek na autostradzie. Matka nastolatka zabrała głos

Matka 17-latka, Jennifer Martinez twierdzi, że doznał on licznych obrażeń, w tym złamania obojczyka i krwotoku wewnętrznego - przekazała agencja 11 Alive. Jego stan jest obecnie stabilny. Kobieta miała dowiedzieć się od syna, że zarówno jego samochód, jak i samochód dziadka, miały włączone światła awaryjne i stały tak, by umożliwić przejazd innym. - Nie przestawał wypytywać "gdzie jest Papa?" ​​- powiedziała Martinez portalowi Atlanta News First we wtorek. - Powiedzieliśmy mu dziś prawdę. Pamięta, że widział, jak Papa został uderzony. Proszę, niech społeczność modli się za nas wszystkich w tym czasie - dodała.

Policja poinformowała o wszczęciu śledztwa. Nie jest jasne, czy kierowca karetki usłyszy zarzuty. Rzecznik szpitala, do którego należał ambulans, przekazał kondolencje bliskim zmarłego mężczyzny. - Łączymy się w bólu z wszystkimi osobami dotkniętymi wypadkiem i ich bliskimi - powiedział stacji CBS News Atlanta. - Współpracujemy w ramach śledztwa i zapewniamy wsparcie psychologiczne i emocjonalne pracownikom, których dotknęła ta tragedia - dodał.

Strzelanina w synagodze. Uzbrojony napastnik nie żyje

Spadło prawie pół metra śniegu. Megaburza zagraża Amerykanom

Opracował Maciej Wacławik / AM

Źródło: CBS News, The Independent, Atlanta News First

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

