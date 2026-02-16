Logo strona główna
Zawiniła zabrudzona szyba? Tylko pies przeżył katastrofę samolotu

samolot usa
USA. Samolot rozbił się w pobliżu pasa startowego
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Nie żyje pilot lekkiego samolotu, który rozbił się w Teksasie (USA), oraz jego żona, pasażerka maszyny. Wypadek przeżył tylko ich pies - podają media. Z raportu władz wynika, że widoczność pilota była ograniczona przez zabrudzoną szybę.

Do tragedii doszło w środę w pobliżu pasa startowego nieopodal Brownsboro. Z raportu Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) wynika, że pilot lekkiego turystycznego samolotu Beech A-36, zidentyfikowany jako Ron J. Timmermans, zgłosił problemy z silnikiem i konieczność awaryjnego lądowania. Mężczyzna przekazał też, że olej pokrył przednią szybę maszyny, ograniczając widoczność. Samolot uderzył w drzewa i rozbił około godziny 17.30 czasu miejscowego.

Ron J. Timmermans
Ron J. Timmermans
Źródło: CNN

Wypadek lotniczy. Przeżył tylko pies

Z doniesień miejscowych mediów wynika, że Timmermans podróżował ze swoją żoną Barbarą i psem oraz że tankował samolot w Nacogdoches, niespełna godzinę przed katastrofą. Przeżył tylko pupil pary - przekazała Mary Ann Shoulders, przed domem której rozbiła się maszyna. - Pies żył. Zaopiekował się nim jeden z sąsiadów - powiedziała kobieta przed kamerami. To ona wezwała na miejsce służby. Mówiąc o katastrofie, przyznała, że usłyszała huk i dźwięk miażdżonego metalu.

Z danych przekazanych przez FAA wynika, że samolot zarejestrowany był na Florydzie. Tamtejsza organizacja zrzeszająca pilotów, Florida Aviation Network (FAN) pożegnała pilota w oświadczeniu. "Ron odegrał ważną rolę w szkoleniu setek pilotów, zwłaszcza w samolotach Beechcraft" - czytamy. W 2021 roku mężczyzna otrzymał tytuł "instruktora lotniczego roku" - dodano.

Opracował Maciej Wacławik/am

Źródło: CNN, Fox San Antonio

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Tagi:
USAsamolotyTeksaspies
