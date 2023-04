Ciężarówka zawisła na krawędzi wiaduktu. Kierowca przeżył, mówi o "cudzie"

"Kiedy prowadzona przez Kostasa Hobitakisa ciężarówka przewróciła się na autostradzie w Pensylwanii, kierowca zaczął się modlić. Gdy posuwała się w kierunku krawędzi wiaduktu, on nadal się modlił. A gdy jej przyczepa rozbiła się o cementową ścianę i zawisła w powietrzu, mogąc pociągnąć za sobą kabinę i Hobitakisa, skazując go na pewną śmierć, kontynuował modlitwę" - relacjonuje "Washington Post". - Po prostu zwisałem z wiaduktu - powiedział gazecie kierowca, który uniknął najgorszego.

"Washington Post" informuje, że Hobitakis wydostał się z kabiny o własnych siłach. W wyniku wypadku nie odniósł żadnych poważnych obrażeń, skończyło się na kilku zadrapaniach. Nie ucierpiał też nikt inny. To, że nie doszło do tragedii, 37-latek nazwał "cudem". - Dosłownie zostałem ocalony - powiedział dziennikowi kierowca, który uważa, że ochroniła go "siła wyższa". - Jestem wdzięczny za to, że żyję - zaznaczył Hobitakis w innej rozmowie, z lokalną telewizją Channel 11.