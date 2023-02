Wyłowiony samochód pomógł rozwiązać sprawę zaginięcia sprzed 47 lat

Kyle Wade Clinkscales w styczniu 1976 roku wracał na uczelnię z rodzinnego miasta LaGrange w stanie Georgia. Miał do przebycia niecałe 60 kilometrów, jednak nigdy nie dotarł na miejsce. W ramach dochodzenia służby m.in. osuszały jeziora, jednak 22-latka ani należącego do niego forda pinto z 1974 nie znaleziono.

Pojazd został wydobyty z wody, a wewnątrz znaleziono portfel, dowód osobisty, karty kredytowe oraz ludzkie kości. Nie było jednak możliwe zidentyfikowanie, do kogo należały te szczątki. W związku z tym zostały przekazane do Georgia Bureau of Investigation, a następnie do laboratorium FBI, gdzie przeprowadzone zostały badania DNA. Ostatecznie biuro szeryfa hrabstwa Troup w poniedziałek 20 lutego potwierdziło w mediach społecznościowych, że znalezione szczątki należały do Kyle'a Wade'a Clinkscalesa.