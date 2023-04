Media: pracował w bazie wojskowej USA, tajne dokumenty publikował na grupowym czacie

czytaj dalej

Nawet za czasów sowieckich dziennikarze mogli pracować, bez strachu o więzienie, oskarżenie o szpiegostwo. Teraz Rosja Putina ma dużo do ukrycia, ma dużo problemów wewnętrznych, nie chce, by niezależna prasa pisała prawdę o realnym stanie rzeczy tam - mówił w TVN24 BiS główny korespondent do spraw zagranicznych "Wall Street Journal" Jarosław Trofimow. Jego redakcyjny kolega Evan Gershkovich został pod koniec marca aresztowany w Jekaterynburgu na Uralu. - Dzisiaj żaden liczący się dziennik amerykański nie ma korespondentów w Rosji. Po aresztowaniu Evana stało się zbyt niebezpieczne, by tam pracować - podkreślił Trofimow.