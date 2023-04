Podejrzany o przeciek z Pentagonu Jack Teixeira usłyszał zarzuty

Domniemany sprawca wycieku zatrzymany

Według oświadczenia agenta FBI prowadzącego śledztwo Teixeira jest żołnierzem sił powietrznych Gwardii Narodowej stanu Massachusetts przydzielonym do pracy w bazie lotniczej Otis jako specjalista od systemów IT. Od 2021 miał potrzebne do tej pracy poświadczenie bezpieczeństwa, uprawniające go do dostępu do informacji sklasyfikowanych jako "ściśle tajne" (Top Secret) oraz SCI, czyli wrażliwych informacji, dostępnych tylko w specjalnych pomieszczeniach.