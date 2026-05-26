Świat Stan wyjątkowy po groźnym wycieku chemikaliów. Trump podjął decyzję Oprac. Kamila Grenczyn

Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano w nim nakaz ewakuacji

Donald Trump zatwierdził w poniedziałek wniosek Kalifornii o ogłoszenie federalnego stanu wyjątkowego w hrabstwie Orange. Jak podkreślają władze, ma to przyspieszyć działania ochronne po groźnym wycieku chemikaliów w mieście Garden Grove oraz umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zaznaczył, że decyzja prezydenta pozwoli Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) skierować do hrabstwa personel, sprzęt i wyspecjalizowane zasoby wspierające akcje ratujące życie.

- Kalifornia nie czekała, aż sytuacja ulegnie eskalacji, podjęliśmy działania wcześnie, zdecydowanie i w ścisłej współpracy z lokalnymi służbami ratunkowymi, aby chronić życie ludzi i wspierać dotknięte społeczności - wyjaśnił Newsom, cytowany przez CBS News. Dodał, że jest wdzięczny rządowi federalnemu za wzmocnienie zasobów już pracujących na miejscu.

Zapełnione schroniska i zamknięte szkoły

Do wycieku doszło w czwartek w zakładach GKN Aerospace w Garden Grove, gdzie uszkodzony zbiornik z metakrylanem metylu - substancją wysoce łatwopalną i toksyczną - groził rozlaniem ponad 26 tysięcy litrów chemikaliów i eksplozją. W sobotę odkryto pęknięcie zbiornika, a w niedzielę rozpoczęto całonocną operację pomiaru ciśnienia. W poniedziałek władze poinformowały, że misja zakończyła się sukcesem i "całkowicie zażegnano" ryzyko potężnej eksplozji.

Nakazy obowiązkowej ewakuacji objęły niemal 50 tysięcy mieszkańców Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Stanton, Westminster i Cypress. Schroniska Czerwonego Krzyża są zapełnione lub działają przy niemal maksymalnym obciążeniu.

Prokurator okręgowy hrabstwa Orange wszczął dochodzenie w sprawie GKN Aerospace, apelując do sygnalistów o przekazywanie informacji.

W poniedziałek okręgi szkolne hrabstwa ogłosiły plany na nadchodzący tydzień, ponieważ kilkanaście kampusów Garden Grove Unified School District zamknięto już w piątek. Wraz z nim poszły okręgi Savanna, Westminster i Cypress. Kierownictwo Garden Grove Unified poinformowało, że zagrożone szkoły przejdą na nauczanie zdalne, a uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach z powodu ewakuacji, nie będą podlegali karom dyscyplinarnym.

