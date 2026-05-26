Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Stan wyjątkowy po groźnym wycieku chemikaliów. Trump podjął decyzję

|
Służby blokują ulice po wycieku chemikaliów ze zbiornika w Garden Grove w Kalifornii
Puste ulice w mieście Garden Grove. Wydano w nim nakaz ewakuacji (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TED SOQUI
Prezydent USA Donald Trump zatwierdził wniosek Kalifornii o ogłoszenie federalnego stanu wyjątkowego w hrabstwie Orange. Decyzja ta jest pokłosiem niebezpiecznego wycieku chemikaliów w mieście Garden Grove. W wyniku zdarzenia około 50 tysięcy mieszkańców otrzymało nakazy obowiązkowej ewakuacji.

Donald Trump zatwierdził w poniedziałek wniosek Kalifornii o ogłoszenie federalnego stanu wyjątkowego w hrabstwie Orange. Jak podkreślają władze, ma to przyspieszyć działania ochronne po groźnym wycieku chemikaliów w mieście Garden Grove oraz umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do domów.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zaznaczył, że decyzja prezydenta pozwoli Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) skierować do hrabstwa personel, sprzęt i wyspecjalizowane zasoby wspierające akcje ratujące życie.

- Kalifornia nie czekała, aż sytuacja ulegnie eskalacji, podjęliśmy działania wcześnie, zdecydowanie i w ścisłej współpracy z lokalnymi służbami ratunkowymi, aby chronić życie ludzi i wspierać dotknięte społeczności - wyjaśnił Newsom, cytowany przez CBS News. Dodał, że jest wdzięczny rządowi federalnemu za wzmocnienie zasobów już pracujących na miejscu.

"Niezwykle pozytywna wiadomość". Co z uszkodzonym zbiornikiem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Niezwykle pozytywna wiadomość". Co z uszkodzonym zbiornikiem

METEO

Zapełnione schroniska i zamknięte szkoły

Do wycieku doszło w czwartek w zakładach GKN Aerospace w Garden Grove, gdzie uszkodzony zbiornik z metakrylanem metylu - substancją wysoce łatwopalną i toksyczną - groził rozlaniem ponad 26 tysięcy litrów chemikaliów i eksplozją. W sobotę odkryto pęknięcie zbiornika, a w niedzielę rozpoczęto całonocną operację pomiaru ciśnienia. W poniedziałek władze poinformowały, że misja zakończyła się sukcesem i "całkowicie zażegnano" ryzyko potężnej eksplozji.

Służby blokują ulice po wycieku chemikaliów ze zbiornika w Garden Grove w Kalifornii
Służby blokują ulice po wycieku chemikaliów ze zbiornika w Garden Grove w Kalifornii
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/TED SOQUI

Nakazy obowiązkowej ewakuacji objęły niemal 50 tysięcy mieszkańców Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Stanton, Westminster i Cypress. Schroniska Czerwonego Krzyża są zapełnione lub działają przy niemal maksymalnym obciążeniu.

Prokurator okręgowy hrabstwa Orange wszczął dochodzenie w sprawie GKN Aerospace, apelując do sygnalistów o przekazywanie informacji.

Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z toksyczną substancją w Garden Grove w Kalifornii
Źródło zdjęcia: Reuters

W poniedziałek okręgi szkolne hrabstwa ogłosiły plany na nadchodzący tydzień, ponieważ kilkanaście kampusów Garden Grove Unified School District zamknięto już w piątek. Wraz z nim poszły okręgi Savanna, Westminster i Cypress. Kierownictwo Garden Grove Unified poinformowało, że zagrożone szkoły przejdą na nauczanie zdalne, a uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach z powodu ewakuacji, nie będą podlegali karom dyscyplinarnym.

OGLĄDAJ: Zaskakująca deklaracja Trumpa. "Trzeba to wziąć w nawias ze znakiem zapytania"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Udostępnij:
Tagi:
USAKaliforniaDonald TrumpAdministracja Donalda Trumpastan wyjątkowy
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Kijów, Ukraina
Rosja grozi odwetem. USA i Polska reagują
Świat
Siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie
USA przeprowadziły uderzenia "w samoobronie"
Karol Nawrocki i Sławomir Cenckiewicz
"Karolu, popełniłeś straszny błąd". Cenckiewicz o decyzji Nawrockiego
Polska
zurych szwajcaria shutterstock_462615253
Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami
BIZNES
Samolot EasyJet
Pasażer powiadomił załogę. Samolot zmienił kurs
Świat
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany. Badanie dało zaskakujący wynik
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: nie słuchajcie frajerów
Świat
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
wirus ebola shutterstock_1771923899
"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach
Zdrowie
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
Grupa podejrzana o włamania do sklepów rozbita przez policję
Kradzieże sejfów ze sklepów w całej Polsce. Zatrzymano czterech mężczyzn
Kujawsko-Pomorskie
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO
Kasia Lins na rozdaniu Fryderyków 2026
Fryderyki 2026. Oto laureaci
Kultura i styl
Tomasz Sakiewicz
Decyzja o karze dla Sakiewicza
Polska
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Tor techniczny odkryty na Towarowej
Niezwykłe odkrycie podczas remontu torowiska
WARSZAWA
imageTitle
Ten klub już się nie kryje. "Chcemy Lewandowskiego"
EUROSPORT
Zbigniew Kapiński
Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
Protest pracowników Dino
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Karol Nawrocki
"Akcja, która miała wywołać chaos". Kto może stać za fałszywymi zgłoszeniami?
Kropka nad i
Polska Rada Biznesu
Gala "biznesowych Oscarów". Poznaliśmy zwycięzców
BIZNES
Fakty po faktach - Cezary Tomczyk
"Mamy wstępną zgodę, żeby produkować rakiety do systemów Patriot"
Polska
Pociąg zakupiony za pieniądze z KPO
Pomieszczą prawie 600 pasażerów i pojadą do 160 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Więzienie w Kemerowie na Syberii
Wracają upiory przeszłości. Sieć obozów koncentracyjnych w Rosji
Tatiana Serwetnyk
shutterstock_2347511867 Bardzo duży tankowiec do przewozu ropy naftowej podczas operacji załadunku i bunkrowania w porcie. Tankowiec do przewozu ropy naftowej. Międzynarodowa żegluga handlowa
Ropa naftowa na wagę złota. Europa coraz bliżej kryzysu
BIZNES
Wypadek pociągu w Garbatce
Katastrofa kolejowa, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, sensacja w Paryżu
najważniejsze informacje
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał referendum
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa
"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
Kraków
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Kampinoski Park Narodowy
Parkomaty przy wejściach puszczy. Już szukają operatora
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica