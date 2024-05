Wybuchy na moście w Baltimore

Zawalony most w Baltimore. Długa odbudowa

26 marca statek Dali po utracie mocy uderzył w podporę Key Bridge na rzece Patapsco, doprowadzając do jego zawalenia. Zginęło wówczas sześciu robotników pracujących na moście. Wypadek doprowadził do wstrzymania ruchu w porcie Baltimore, jednym z najważniejszych w Stanach Zjednoczonych. Według władz stanu Maryland zajmował on pierwsze miejsce w USA pod względem kilku kategorii ładunków - w tym samochodów osobowych, maszyn rolniczych i budowlanych, czy cukru. Od momentu katastrofy otwarto już cztery tymczasowe kanały, co umożliwiło częściowe wznowienie żeglugi.